Ostermarkt Schönbrunn lockt mit Highlights

Noch bis zum Ostermontag bietet der Ostermarkt am Schlossvorplatz Musik und Programm für die ganze Familie.

Am langen Osterwochenende lädt der Ostermarkt Schloss Schönbrunn zu einem festlichen Ostererlebnis ein. Während Kinder an der Bastelstation “Holzzirkus” ihre Kreativität entfalten oder eine Runde mit dem Karussell drehen, finden Erwachsene feines Kunsthandwerk und eine Vielfalt an österlichen Spezialitäten.

Neben traditionellem Brauchtum und Familienprogramm sorgt auch Musik für Frühlingsstimmung am Ostermarkt Schloss Schönbrunn. Am Osterwochenende vom Karfreitag bis Ostersonntag ist die renommierte Jazz-Sängerin Patrizia Ferrara live zu erleben – gemeinsam mit Gitarrist Julian Eggenhofer bringt sie zeitlose Klassiker und gefühlvolle Eigenkompositionen auf die Bühne. Für entspannte Grooves sorgt außerdem die Cosy Famous Combo mit ihrem Mix aus Funk, Soul, Jazz und einem Hauch Bossa Nova sowie Jengis, der soulige Vocals mit funky Grooves und jazzy Vibes zu einem entspannten Sound kombiniert, welcher sofort für gute Laune sorgt. Für die Kinder gibt es eine Osterhasensuche im Strohlabyrinth.

Von handgehäkelten Schlüsselanhängern und kleinen Geschenkideen über kunstvoll gefertigte Keramikobjekte im Origami-Stil bis hin zu perforierten und in Wachs bemalten Ostereiern mit jahrzehntelanger Tradition,gibt es an den Ständen, was das Oster-Herz begehrt. Auch Holzunikate wie kleine Schmuckkästchen, Uhren oder Schalen sowie liebevoll gestaltete Osterfiguren und fröhlich-bunte Dekoideen – etwa Eierbecher, Salzstreuer oder elegante Hasenfiguren – laden zum Stöbern ein.

Zwischen Mitbringsel und Schmankerl gustieren

Ob als Mitbringsel, Osterdekoration oder bleibende Erinnerung: Hier findet sich für jede:n das passende Stück. Für kulinarische Verwöhnmomente sorgen unter anderem verführerische Frozen Yoghurt, kaiserliche Crêpes, Apfel Crumble aber auch Bio-Wein oder Eiskaffee sowie innovative, herzhafte Spezialitäten, wie Pizza im Stanitzel oder Cheesecake-on-a-stick. Am Ostermontag, den 21. April 2025, können Besucher:innen ein letztes Mal die frühlingshafte Stimmung am Ostermarkt Schloss Schönbrunn genießen, bevor die Ostersaison zu Ende geht. www.ostermarkt-schoenbrunn.at/highlights