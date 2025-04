Ostern: Wiener Hotellerie schon beinahe ausgebucht

Tourismus-Boom in Wien setzt sich fort – Kommende Feiertage gut gebucht - Obmann Schmid: "Ostern ist wie Weihnachten – nur wärmer"

"Der Erfolgslauf der Wiener Hotellerie setzt sich heuer fort. Die ersten Buchungszahlen für Ostern und die kommenden Feiertage sehen sehr gut aus", zeigt sich Dominic Schmid, Obmann der Wiener Hotellerie, für die kommenden Wochen optimistisch. Denn: Gerade zu Ostern werden die Hotels wieder voll sein. "Das liegt auch verstärkt an den Ostermärkten, die eine ähnliche Anziehungskraft entwickelt haben, wie die Adventmärkte. Deshalb gilt schon fast: Ostern ist wie Weihnachten, aber eben wärmer", so Schmid.

"Für die Osterfeiertage gibt es schon jetzt nur mehr vereinzelt verfügbare Zimmer, denn die Ostermärkte haben sich international einen guten Ruf erarbeitet und locken mittlerweile fast so viele Gäste an, wie die Christkindlmärkte. Und weil sie über die ganze Stadt verteilt sind, teilen sich die Touristenströme auch gut auf. Dazu kommen moderate Zimmerpreise, die noch nicht so hoch sind, wie in den Wochenenden im Dezember", erklärt Schmid, der sich auch schon auf die folgenden Mai-Feiertage freut.

"Rund um den 1. Mai werden wir aus heutiger Sicht eine Auslastung von 85 Prozent erreichen, auch für die nachfolgenden Feiertage kommen schon Buchungen herein. Das beweist einmal mehr die Attraktivität der Stadt mit ihrer Vielfalt an verschiedenen Betriebstypen. Vom Ferien-Appartement bis zur 5-Sterne-Hotellerie liefern alle eine ausgezeichnete Performance ab", meint Schmid abschließend.