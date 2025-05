Public Viewing: Donauwalzer wird ins All geschickt

WienTourismus lädt am 31. Mai zum Public Viewing in die Strandbar Herrmann, wenn der weltberühmte Donauwalzer als elektromagnetische Welle ins Weltall geschickt wird.

Am 31. Mai gibt es das große "Waltz into Space"-Konzert der Wiener Symphoniker live in der Strandbar Herrmann zu erleben. Um exakt 21:30 Uhr wird der Donauwalzer von Johann Strauss Sohn gespielt und in Echtzeit von der ESA Deep Space Antenna DSA 2 in Spanien als elektromagnetische Welle ins Weltall geschickt – eine Premiere zum Strauss-Jubiläum. Der Eintritt am Donaukanal ist frei.

Das interstellare Konzert wird live an mehreren Orten übertragen: in der Wiener Strandbar Herrmann (ab 20:30 Uhr), in New York (ab 14:30 Uhr Ortszeit), vor der ESA Deep Space Antenna DSA 2 in Cebreros (ab 20:30 Uhr) sowie im Planetario Madrid – 77 Kilometer von der Antenne entfernt. Zusätzlich kann die Übertragung des Donauwalzers ins Weltall (um 21:30 Uhr) weltweit auch über die Website des WienTourismus auf space.wien.info oder auf seinem Instagram-Kanal (@vienna) mitverfolgt werden.

"Mit der Mission 'Waltz into Space' korrigiert der WienTourismus ein Versäumnis der Raumfahrtgeschichte: 1977 blieb 'An der schönen blauen Donau', in der Popkultur mittlerweile als Hymne des Weltalls verankert, auf der Voyager Golden Record außen vor. Nun schicken wir den berühmtesten aller Walzer – im Strauss-Jubiläumsjahr und zum 50. Geburtstag der European Space Agency – mit Lichtgeschwindigkeit ins All. Besonderes Highlight der Aufführung des Donauwalzers im Wiener MAK wird die Licht-Choreographie mit Kinetic Lights sein, inszeniert von Bode Brodmüller, dem Regisseur von 'Joko und Klaas gegen ProSieben'. Wir laden alle Wiener:innen herzlich ein, diesen geschichtsträchtigen Moment in der Strandbar Herrmann oder über unseren Livestream mitzuerleben – und danken der ESA und den Wiener Symphonikern für ihren Pioniergeist bei der Umsetzung dieses außergewöhnlichen Projekts", erklärt Nobert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus.