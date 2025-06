Samsung Summer Beats: Wiener Uni im Festival-Feeling

Hot, Hotter, Summer Beats: Die Samsung Summer Beats Campus Tour quer durch Österreich bringt Festival-Feeling an die Unis.

Endlich ist es so weit: Die beliebte Summer Beats Campus Tour macht wieder Halt in Wien und Niederösterreich. Nach dem Erfolg der letzten Roadshow geht die Eventreihe von Samsung heuer in die nächste Runde, wenn von 10. bis 13. Juni Sounds, Smartphone-Innovationen und Festival-Flair live und direkt am Campus erlebbar werden.

Unter dem Motto "Tune In & Hang Out" verwandelt sich der beliebte Samsung Roadshow-Truck in einen interaktiven Smart Hub mit Lounge-Flair. Erstmals gibt es hier für Besucher Google Gemini1 am neuen ultradünnen Galaxy S25 Edge zu entdecken. Neben den neuesten Samsung Tech-Innovationen zum Angreifen und Ausprobieren gibt es exklusive Goodies und die Chance auf tolle Gewinne2 – darunter auch das Galaxy S25 Edge.

Live vor Ort: Österreichs angesagteste Acts wie Rose May Alaba, Camo & Krooked, Eli Preiss, Jugo Ürdens, Sandra Hesch, Anna Ullrich, Serafin und viele mehr sorgen für echten Festival-Vibe zum Semesterausklang.

Nächste Tour-Stopps

10. Juni in St. Pölten , FH Campus (13 – 18 Uhr): SERAFIN & VIVIENNA

, FH Campus (13 – 18 Uhr): SERAFIN & VIVIENNA 12. Juni in Wien , Messeplatz (14 – 20 Uhr): DJ TORI REICHEL, SANDRA HESCH, ROSE MAY ALABA, JUGO ÜRDENS, ELI PREISS, CAMO & KROOKED

, Messeplatz (14 – 20 Uhr): DJ TORI REICHEL, SANDRA HESCH, ROSE MAY ALABA, JUGO ÜRDENS, ELI PREISS, CAMO & KROOKED 13. Juni in Wien, Messeplatz (14 – 20 Uhr): RADIO RUDINA

"Try it, win it"

Ob Lernpläne erstellen, gezielt Wissen zu Themen abrufen oder komplexe Uni-Skripte zusammenfassen lassen – Studierende können mit Google Gemini1 am neuen Galaxy S25 Edge erleben, wie KI den Studienalltag smarter und leichter macht und wie einfach sich Organisation, Recherche und Lernen gestalten lassen.

Unter dem Motto "Try it, win it" können Besucher die Samsung Galaxy S25 Serie testen und am großen Sommer-Gewinnspiel2 teilnehmen. Neben dem Hauptgewinn, einem Samsung Galaxy S25 Edge pro Stopp, warten weitere coole Goodies und eine interaktive XL-Photobooth auf die Gäste.

Weitere Informationen zur Tour, Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel und Highlights unter: https://www.samsung.com/at/explore/brand/summer-beats/