Schönbrunner Nashorn verspeiste Osterhasen aus Heu

Das Panzernashorn-Weibchen wurde aus gegebenem Anlass mit einem essbaren Osterhasen beglückt.

Am Wochenende wurde das Panzernashorn-Weibchen im Tiergarten Schönbrunn mit einem essbaren "Osterhasen" in Form eines mit Holz, Bambusstangen und Farbe verzierten Heuballens beschenkt, wie der Tiergarten berichtete.

"Pro Tag frisst jedes unserer Nashörner zwischen zehn und 15 Kilogramm Heu. Bald gibt es zusätzlich wieder Grünfutter. Gemüse erhalten sie als Leckerbissen", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck zu den Essgewohnheiten der riesigen Säuger.

Osterwerkstatt für Kinder

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn zeigt sich auch darüber hinaus in Osterstimmung und lädt junge Besuchende zum Basteln in die Orangerie. Von Montag bis Donnerstag ist die Osterwerkstatt jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und bietet laut Aussendung das "Schaukel-Küken im Ei" als besonderes Highlight an.

Lesen Sie auch So viele Tiere leben im Tiergarten Schönbrunn Im Tiergarten Schönbrunn ist wieder durchgezählt worden.

Auf die Kinder warten in der Bastelecke ehrenamtliche Mitarbeiter, um diese unter anderem beim Erstellen von tierischem Schmuck für den Osterstrauch zu unterstützen. Das Osterprogramm ist kostenlos, lediglich der Tiergarteneintritt ist zu bezahlen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.