SLASH 1/2 zeigt zehn Film-Schocker im Mai

Der Frühlingsableger des beliebten Horrorfilm-Festivals SLASH geht heuer von 8. bis 10. Mai im Filmcasino über die Bühne.

Von 8. bis 10. Mai weckt das SLASH 1/2 zum elften Mal Frühlingsgefühle der

fantastischen Art: Neun hypnotisch schillernde Perlen des aktuellen Genre-Kinos locken

ins Dunkel des Filmcasinos. Dabei werden vier Titel als Österreichpremieren präsentiert: The Surfer, The Rule of Jenny Penn, Clown in a Cornfield und Street Trash.

In Lorcan Finnegans irrsinnigem THE SURFER darf Nicolas Cage diesmal mit Surfbrett in der australischen Hitze durchdrehen, als ihm der Vater-Sohn-Trip zum Strand seiner Kindheit von ein paar lokalen Ungustln vermiest wird. Laut Stephen King einer der besten Filme des letzten Jahres ist THE RULE OF JENNY PEN, in dem James Ashcroft die Legenden John Lithgow und Geoffrey Rush in einen bitterbösen Altersheim-Albtraum bugsiert. Eli Craig verneigt sich mit CLOWN IN A CORNFIELD tief vor der hohen Kunst des Slashers und offeriert seine äußerst vergnügliche Variante des Killerclowns. Den schönsten Auswuchs des vernachlässigten Subsubsubgenres des "Melt Movies" liefert Ryan Kruger mit seinem Remake von STREET TRASH - gooey, gesellschaftskritisch und jenseits moralischer wie geschmacklicher Grenzen.

Auf die Frühlingsausgabe SLASH 1/2 folgt im Spätsommer wieder das SLASH FILMFESTIVAL, welches von 18. bis 28. September über die Bühne gehen wird.