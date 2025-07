So cool sind Shopping-Malls: SES Center kühlen klimafreundlich

Wenn draußen die Hitze drückt, bleiben SES-Shopping-Malls angenehm temperiert – dank modernster Klimatechnik, nachhaltiger Energiequellen und cleverer Systeme zur Frischluftsteuerung. Die Besucher profitieren von Komfort, während Umwelt und Ressourcen geschont werden.

Hitzetage setzen vielen Menschen zu – vor allem Älteren, Kindern und Personen mit Vorerkrankungen. Kein Wunder, dass klimatisierte Orte immer beliebter werden. SES Shopping-Malls bieten genau das: angenehme Temperaturen, Luft zum Durchatmen und ein komfortables Umfeld zum Verweilen, Shoppen und Genießen. Gleichzeitig achten die Betreiber auf höchste Energieeffizienz.

Die Temperatur in den Malls liegt im Sommer bewusst nicht zu weit unter dem Außenwert – im Schnitt rund sechs bis acht Grad darunter. So bleibt es angenehm frisch, aber nie unnatürlich kühl.

Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers. © oe24

Effiziente Technik: Lüftung mit Köpfchen

Ein zentraler Bestandteil des smarten Klimakonzepts ist die von SES entwickelte Frischluftsteuerung. Diese passt die Luftmenge dynamisch an die aktuelle Besucherfrequenz an. Ergebnis: jederzeit frische Luft, ohne unnötigen Energieverbrauch. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, mit intelligenter Technik und nachhaltigem Denken echten Mehrwert für unsere Besucherinnen und Besucher zu schaffen – das gilt ganz besonders auch für die heißen Tage des Jahres, an denen unsere Malls klimatisch angenehme Orte mit hohem Aufenthaltswert sind“, betont Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers.

Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, gezielte Frischluftzufuhr sowie umweltschonende Kühlung mit Grund- oder Brunnenwasser machen SES-Malls zu Vorreitern im Bereich nachhaltiger Klimatisierung. Selbst bei hoher Auslastung bleibt das Raumklima stabil und komfortabel.

Gemeinsam gegen die Hitze: Cooling Center mit dem Roten Kreuz

Ein Beispiel für soziale Verantwortung ist das SES Shopping-Center Huma Eleven in Wien: In Kooperation mit dem Roten Kreuz wurde dort ein sogenanntes Cooling Center eingerichtet – ein klimatisierter Rückzugsort für besonders hitzeempfindliche Personen. So wird Klimaschutz mit sozialem Engagement kombiniert.

Nachhaltige Energie: Kühlen mit Sonne, Wasser und InnovationSES setzt bei der Energieversorgung auf 100 % Ökostrom aus erneuerbaren Quellen. Mehrere Center produzieren zusätzlich eigenen Strom – etwa aus Photovoltaik oder Wasserkraft. Der Sillpark Innsbruck nutzt ein eigenes Wasserkraftwerk, während Atrio, Max.Center oder Weberzeile auf Solaranlagen für den Eigenverbrauch setzen.In Max.Center Wels und der Varena Vöcklabruck sorgt zudem Grundwasser für effiziente, energiesparende Kühlung. Das zeigt Wirkung: 2024 konnte der Gesamtenergiebedarf bei gleichbleibender oder besserer Leistung um rund 3,9 Mio. kWh reduziert werden. Im Zimbapark Bludenz Bürs wurde im letzten Jahr der bisherigen Gaskessel durch eine klimaneutrale Wasser-Wärmepumpe ersetzt, die zusätzlich durch die innovative Nutzung von thermischem Grundwasser für umweltfreundliche Kühlung im Sommer sorgt.