Space in the City: 3-tägiges Weltraumfestival am Karlsplatz

Die Bildungsinitiative "DiDays NextGen" geht mit dem "Space in the City"-Festival am Karlsplatz von 24. bis 26. Juni spektakulär zu Ende.

Von Dienstag bis Donnerstag verwandelt sich die Wiener Innenstadt in eine interaktive Weltraum-Erlebniswelt, wenn die groß angelegte Bildungsinitiative "Space in the City" zu Ende geht. Bei freiem Eintritt bietet das Festival am Karlsplatz Schulklassen jeweils vormittags Workshops, die ihnen die Faszination des Weltraums näherbringen.

© European Space Agency

Bei den "DiDays NextGen" (13. bis 26. Juni) lernen mehr als 400 Schüler jeder Altersgruppe in unterschiedlichen Formaten und an zahlreichen Orten der Stadt die aktuellen technologischen Entwicklungen kennen, sie experimentieren mit neuen Tools und treten mit Experten der Branche in den Dialog. Die "DiDays NextGen" sind als mehrwöchiges Bildungsformat eine Erweiterung der Digital Days. Übrigens: Das Jahresevent der DigitalCity.Wien findet heuer von 13. bis 16. Oktober statt.

© European Space Agency

"Die DigitalCity.Wien fördert seit mehr als zehn Jahren den Austausch der Digitalwirtschaft innerhalb der Stadt. Umso mehr freut es mich, dass wir mit unseren Partnerinnen und Partnern nun ein Angebot speziell für die junge Generation konzipiert haben, um den Digitalstandort Wien langfristig zu stärken", sagt Klemens Himpele, der CIO der Stadt Wien.