Tag des Wiener Wohnbaus: Gefeiert wurde die Tradition des Gemeindebaus

Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher informierten sich am Tag des Wiener Wohnbaus im Rudolf-Bednar-Park über leistbares Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung sowie Frauen und genossen ein buntes Festprogramm für Groß und Klein.

Erstmals machte auch die #wienwohntbesser-Tour Station bei der Veranstaltung. Diese Initiative bringt noch bis Oktober wohnrelevante Informationen und Serviceangebote in alle Wiener Bezirke und erweitert damit das bestehende Beratungsangebot der Stadt.

Wohnbaustadträtin Katrin Gaàl feiert mit den Wienern den sozialen Wohnbau. © M.Votava

Über 100 Jahre sozialer Wohnbau werden sichtbar

„Am Tag des Wiener Wohnbaus wird die über 100-jährige Tradition des sozialen Wohnbaus für alle Wienerinnen und Wiener greifbar und spürbar. Das gelebte Ziel, leistbaren, hochwertigen Wohnraum für ein solidarisches Zusammenleben zur Verfügung zu stellen, hat sich dabei nie verändert und findet international größte Anerkennung. Im Rudolf-Bednar-Park wurde dieses Modell mit all seinen Facetten an einem Ort lebendig. Besucherinnen und Besucher konnten sich umfassend beraten lassen, erhielten Unterstützung bei der Wohnungssuche, der Prüfung von Mietverträgen sowie Auskünfte zu Beihilfen und nachhaltiger Haussanierung“, betonte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Auch der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai, zeigte sich erfreut: „Die Veranstaltung bietet Beratung, Information und Spaß für die ganze Familie. Neue Bauprojekte halten die Leopoldstadt lebendig und sichern die Zukunft für leistbares Wohnen.“

Frauenberatung: Selma Arapović (3. v. l.) und Kathrin Gaal (4. v.l.) © M.Votava

Programm: Information trifft UnterhaltungNeben der Beratung durch alle relevanten Dienststellen der Stadt – von der MieterHilfe über die Wohnberatung Wien bis zur Baupolizei – wartete ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm auf die Besucherinnen und Besucher. Kreativ- und Spielestationen, Sportangebote, die ORF-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch, das OKIDOKI-Kinderprogramm mit Robert Steiner, der Rhizomatic Circus, das Finale des wohnpartner-Boccia-Turniers sowie musikalische Darbietungen vom 1. Wiener Gemeindebauchor und Stereoparty machten den Tag zu einem Fest für die ganze Familie.Ergänzt wurde das Angebot durch Partner wie Wien Energie, das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit Helmi sowie die Klima-Tour der Stadt Wien. Damit spannte der Tag des Wiener Wohnbaus den Bogen von individueller Beratung bis hin zu Fragen der nachhaltigen Stadtentwicklung.