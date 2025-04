Teilen, Kosten, Staunen – Wildlings kulinarischer Frühling

Wenn der Frühling in die Stadt zieht, wird’s bei Wildling Foods wieder bunt und aufregend. Die neue Speisekarte, kuratiert von Küchenchef Georg Wolff, ist ein kulinarisches Versprechen.

Bei Wildling Foods wird es wieder bunt, frisch und wild. Mit dem Frühling präsentiert das Team rund um Küchenchef Georg Wolff eine neue Speisekarte, die saisonale Zutaten in den Mittelpunkt stellt und und das erfolgreiche Konzept weiterführt: vollwertige Gerichte im Tapas-Format, gemacht zum Teilen, Probieren und Genießen. Die neue Speisekarte setzt auf Abwechslung und Genuss in kleinen Portionen. Die "wilden Happen", wie sie bei Wildling genannt werden, sind kreativ komponierte Gerichte, die es ermöglichen, in einer Mahlzeit viele unterschiedliche Geschmackserlebnisse zu sammeln. Ganz gleich, ob rein pflanzlich, vegetarisch, fleischhaltig oder süß.

Barchef Simon Schindelar, Restaurantleiter Christoph Stolz, Inhaber Manuel Künz, Küchenchef Georg Wolff. © Wildling ×

Kulinarische Tapas-Vielfalt in Frühlingslaune

Die Auswahl reicht von frischem Rote-Rüben-Carpaccio mit Schalottenvinaigrette und Kren über geröstete Schwarzwurzel mit Selleriecreme und Apfelchutney bis hin zu Bratkartoffeln mit schwarzem Knoblauch und einem cremigen Stundenei auf Pilzbasis.

Risotto im Wildling. © Wildling ×

Besonders im Fokus stehen aktuell saisonale Highlights wie Bärlauch, grüner Spargel, Rhabarber und Erdbeeren. So zeigt sich das Rollgerstenrisotto mit Schlossberger Alt, Bärlauch und knackigem Spargel von seiner frühlingshaften Seite, während die Bärlauchtascherln mit fermentiertem Bärlauch, Belperknolle und Salbei eine aromatische Tiefe bieten, die begeistert.

Zotter Schokolade. © Wildling ×

Zum süßen Abschluss verführt eine Kombination aus Zotter Schokolade, Rhabarber vom Dirndl am Feld, Topfen und Streuseln – ein echtes Dessert-Statement.

Neu im Glas – Eigenproduktion in der Flasche

Nicht nur kulinarisch hat sich die Karte verändert – auch bei den Getränken gibt es spannende Neuheiten. Die hausgemachten Limonaden – etwa Birne-Melisse oder Erdbeer-Rhabarber – bringen frische, natürliche Aromen ins Glas. Kombucha-Fans dürfen sich über eine neue Sorte mit Jasmin und Mariendistel freuen, während die beliebten Klassiker wie der Almkräuter-Kombucha mit Lavendel oder die Zitronenverbene-Variante selbstverständlich bleiben.

Das Wildling in der Laudongass. © Wildling ×

Besonders viel Kreativität steckt auch in den neuen Signature Cocktails. Barchef Simon Schindelar hat die saisonale Wermut-Reihe weiterentwickelt und überrascht mit neu interpretierten Bellinis und Frozen Daiquiris, abgestimmt auf die warme Jahreszeit. Als Aperitif wird aktuell ein frischer Weißdorn-Sprizz mit Sekt aus Klosterneuburg serviert – leicht, spritzig und ideal für die ersten warmen Abende.

Mehr Wein, mehr Vielfalt – die neue Weinkarte

Auch die Weinkarte wurde generalüberholt und erweitert: Über 100 Positionen umfasst das neue Sortiment, das bewusst auf eine ausgewogene Mischung aus bekannten österreichischen Klassikern und spannenden Naturweinen kleiner, oft noch unbekannter Winzer*innen setzt. Die Auswahl an Pet Nats und anderen Schaumweinen wurde ebenfalls ausgebaut – passend zur Leichtigkeit und Verspieltheit der Frühlingskarte.Die Weine wurden so ausgewählt, dass sie ideal mit der Tapas-Idee harmonieren: viele davon leicht und frisch, gleichzeitig mit Tiefe und Charakter. Sie unterstreichen das Konzept des „Sharing Table“, das bei Wildling nicht nur kulinarisch, sondern auch atmosphärisch gelebt wird.