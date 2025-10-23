Therme Wien: Herbstliche Punschmomente am Pool

Wenn die Temperaturen sinken und die Blätter bunt werden, wird die Therme Wien zum wärmenden Genuss-Hotspot.

Ab sofort verwöhnt der hauseigene Cocktail-Van Besucherinnen und Besucher mit frisch zubereiteten Punsch-Variationen – direkt in der Thermenlandschaft, umgeben von wohligem Wasser und herbstlicher Stimmung. Frisch, selbstgemacht und mit Liebe serviert: Die Punschzeit in der Therme Wien hat begonnen. Ob am Pool der Thermenlandschaft 2 oder in der entspannten Herbstsonne, der Cocktail-Van bietet winterlichen Punschgenuss für Groß und Klein.

© Therme Wien

Hausgemachte Punsch-Variationen

Für Genießer mit einem Schuss Alkohol lockt der Klassiker „Therme Wien Herbstlaub“ – eine harmonische Mischung aus Orangensaft, edlen Gewürzen, Rotwein und Rum. Wer alkoholfrei genießen möchte, greift zum „Apfel-Zimt-Zaubertraum“, verfeinert mit Apfelsaft, Nelken, Zimt und Vanille. Jeder Schluck wärmt von innen, während das Thermalwasser die Sinne belebt. Ein Erlebnis, das Körper und Seele gleichermaßen verwöhnt.

www.thermewien.at

Weitere Angebote entdecken.