Therme Wien: Herbstliche Punschmomente am Pool
Wellness

Therme Wien: Herbstliche Punschmomente am Pool

23.10.25, 09:31
Wenn die Temperaturen sinken und die Blätter bunt werden, wird die Therme Wien zum wärmenden Genuss-Hotspot.

Ab sofort verwöhnt der hauseigene Cocktail-Van Besucherinnen und Besucher mit frisch zubereiteten Punsch-Variationen – direkt in der Thermenlandschaft, umgeben von wohligem Wasser und herbstlicher Stimmung. Frisch, selbstgemacht und mit Liebe serviert: Die Punschzeit in der Therme Wien hat begonnen. Ob am Pool der Thermenlandschaft 2 oder in der entspannten Herbstsonne, der Cocktail-Van bietet winterlichen Punschgenuss für Groß und Klein.

Hausgemachte Punsch-Variationen
Für Genießer mit einem Schuss Alkohol lockt der Klassiker „Therme Wien Herbstlaub“ – eine harmonische Mischung aus Orangensaft, edlen Gewürzen, Rotwein und Rum. Wer alkoholfrei genießen möchte, greift zum „Apfel-Zimt-Zaubertraum“, verfeinert mit Apfelsaft, Nelken, Zimt und Vanille. Jeder Schluck wärmt von innen, während das Thermalwasser die Sinne belebt. Ein Erlebnis, das Körper und Seele gleichermaßen verwöhnt. 
www.thermewien.at

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

