VHS-Wien im August: Bildung, Bewegung & Begegnung

Entspanntes Yoga im Park, leichte Sommergerichte zaubern oder über Menschenrechte diskutieren: An der VHS ist diesen Sommer (fast) alles möglich!

Wer den Sommer in Wien nicht einfach vorbeiziehen lassen möchte, findet bei den Wiener Volkshochschulen (VHS) zahlreiche Möglichkeiten, die warme Jahreszeit sinnvoll und unterhaltsam zu gestalten. Mit VHS-Kursen im August gibt es Spaß, Weiterbildung und vor allem gute Gesellschaft. Denn gemeinsam mit Gleichgesinnten macht es gleich noch mehr Freude, Neues zu lernen. Besonders schön: Viele Kurse finden unter freiem Himmel statt:

• Hula Tanz aus Hawaii im Kirschblütenpark

Beim Hula-Tanz werden Geschichten mit dem gesamten Körper, vor allem aber mit den Händen, erzählt. Getanzt wird Hula Auana, der ab 1880 entstand und eine spielerische, fröhliche Art darstellt, Hula zu tanzen.

Wann: 06.08.2025, 17 - 20 Uhr

Wo: VHS Donaustadt, Kurs im Freien im Kirschblütenpark

• Ultimate Frisbee

Ultimate Frisbee ist eine dynamische und kontaktlose Teamsportart. Ziel des Spiels ist es, die Scheibe durch geschicktes Werfen und Fangen in die Endzone des gegnerischen Teams zu bringen – ähnlich wie beim American Football, nur ohne Körperkontakt. Hier stehen v.a. Teamgeist und Fair Play im Vordergrund!

Wann: 19.08.2025 - 21.08.2025, 17 - 20 Uhr (3x)

Wo: VHS Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Kurs im Freien im Esterházypark

• Yoga für Senior*innen – Entspannt im Sommer

Sanfte Bewegung, frische Luft und bewusste Entspannung– genau das bietet Yoga im Park im Grünen mitten in der Stadt. Der Kurs ist ideal für Anfänger*innen, die sich etwas Gutes tun wollen. Einfach mitmachen!

Wann: 27.08.2025, 18 - 20 Uhr

Wo: VHS Meidling, Kurs im Freien im Steinbauerpark

• Köstlich gesund

Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, auch unser Wohlbefinden und unser Immunsystem stehen in engem Zusammenhang mit unserer Ernährung. Im August gibt es für kulinarisch Interessierte an der VHS viel zu verkosten:

• Leichte Sommergerichte durch die Jahrhunderte

Ein kulinarischer Streifzug durch die Geschichte! Von erfrischenden römischen Salaten über mittelalterliche Kräutergerichte bis hin zu raffinierten Rezepten der Renaissance. Gemeinsam werden authentische Speisen mit frischen, saisonalen Zutaten zubereitet. Dabei erlebt man, wie sich Esskultur und Kochtechniken im Laufe der Zeit verändert haben.

Wann: 05.08.2025, 18 - 21 Uhr

Wo: VHS Brigittenau, Raffaelgasse 11, 1200 Wien

• Sommerklassiker aus Japan: Hiyashi Chuka & Annin Dofu

Die erfrischende Sommernudel-Spezialität Hiyashi Chūka ist ein beliebtes Gericht in Japan, das besonders in den heißen Monaten auf keinem Speiseplan fehlen darf. Kalte Ramen-Nudeln werden dabei mit einem bunten Arrangement aus frischem Gemüse, Fleisch oder Tofu serviert. Als süßen Abschluss wird Annin Dōfu zubereitet – ein zartes, chinesisch beeinflusstes Mandel-Dessert, das in Japan häufig als leichter Nachtisch serviert wird.

Wann: 12.08.2025, 17 - 21 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

• Ein Sauerkraut geht um die Welt: Sommerkraut

Seit Generationen ist die Fermentation eine weltweit praktizierte Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen und enthaltene Nährstoffe und Vitamine nicht nur zu konservieren, sondern sogar anzureichern. Mittels theoretischen Inputs, was denn bei einer Fermentation passiert und praktischer Anleitung, wie man Gemüse richtig vorbereitet, wird die Angst vor Schimmel oder anderen bösen Überraschungen im Glas genommen. Am Ende des Kurstages nimmt sich jede*r das vorbereitete Kraut mit nach Hause, um die Fermentation selber beobachten zu können.

Wann: 14.08.2025, 17 - 20 Uhr

Wo: VHS Polycollege Johannagasse, Johannagasse 2, 1050 Wien

Austausch, Debatte und Wissen

• Menschenrechte FAQ: Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Nina Eckstein vom Büro zur Unterstützung des Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention spricht über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Welche Rechte haben Menschen mit Behinderungen in Wien, Österreich, der EU? Gibt es rechtliche Entwicklungen und welchen Einfluss haben diese auf Grundlagen wie der UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen? Wohin können sich Menschen mit Behinderung wenden? Was können Unterstützer*innen tun?

Die Veranstaltung findet im Rahmen der gesellschaftspolitischen Reihe „Menschenrechte FAQ“ statt. Die Gesprächsabende sind Teil der Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Demokratiehauptstadt Wien 2024/25. Die Reihe wird unterstützt im Rahmen der Förderung von Kleinvorhaben für Demokratie und Beteiligung durch die Stadt Wien – Energieplanung, organisiert vom dort verankerten Büro für Mitwirkung sowie von der Stadt Wien – Bildung und Jugend. Weitere Informationen und das detaillierte (mit Screenreader auslesbare) Veranstaltungsprogramm und Hinweise zur Barrierefreiheit finden Sie unter: www.vhs.at/menschenrechtefaq

Wann: 07.08.2025, 18 – 20 Uhr

Wo: VHS Ottakring – Wolke 16, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien

Kostenlos

• „Wir Wiener Wäscheweiber wollen...!“ – Ein lustiger Familienspaziergang zum Thema Wasser und Wäsche

Dieser spielerische und informative Familienspaziergang mit der Volkskundlerin Ulli Fuchs führt ins Wiental zu den Mühlen und Wäscherinnen – vor der Flussregulierung und dem Abwasserkanal. Teilnehmer*innen hören die Sage vom Wassermännlein, stellen sich das Leben ohne Hochquellwasserleitung vor und verstehen auch das Wäschewaschen ohne Strom und Waschmaschine, dafür mit Sturm- und Hochwassergefahr, mit Asche und Bretteln.

Wann: 22.08.2025, 17 - 19 Uhr

Wo: VHS Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Kurs im Freien

Alle VHS-Sommerangebote gibt es unter www.vhs.at/sommer