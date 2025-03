× VinziRast: Ostermarkt und Osterbastelei am 5. und 6. April

Sie sind auf der Suche nach einzigartigen Ostergeschenken? Der VinziRast-Ostermarkt findet dieses Jahr von 5.-6. April statt.

Im Projekt VinziRast-Chance werden Menschen im Asylverfahren eine Tagesstruktur mit Deutschunterricht, Beschäftigung in Werkräumen sowie ein warmes Mittagessen angeboten.

Jedes Stück, das in den Werkräumen der VinziRast-Chance entsteht, ist ein handgefertigtes Unikat: Erhältlich sind verschiedene Taschen, Tabletts, Schürzen, Schmuck, Holz-Spielzeug, Oster-Deko, Schemel uvm.

Osterbastelei

Zu den Zeiten des Ostermarkts gibt es im VinziRast-Lokal mittendrin eine Osteraktion für Familien und Kinder allen Alters.

Es werden Osterkekse gebackt und bunte Osterdeko aus Upcycling-Material gebastelt. Der Beitrag von 20 € kommt der VinziRast zugute.

Um Anmeldung wird bei Elena Osenstetter: e.osenstetter@vinzirast.at gebeten.

Und das Lokal ist natürlich während des Marktes geöffnet und es warten besondere Osterspeisen und -getränke.

Die VinziRast-Chance ist ein Lern- und Beschäftigungsprojekt für geflüchtete Menschen, die sich noch im Asylverfahren befinden. Im Deutschunterricht in Kleingruppen, geleitet von einem Team freiwilliger Mitarbeiter:innen, wird auf die individuellen Vorkenntnisse eingegangen. Anschließend können unsere Teilnehmer:innen in verschiedenen Werkräumen ihre kreativen Talente entdecken und erweitern: Es wird genäht, Holz verarbeitet und im „FreeStyle-Werkraum“ kommen verschiedenste Materialien zum Einsatz.

Auch in den Werkräumen werden die Teilnehmer:innen von Freiwilligen unterstützt. Wir verwenden vor allem Recycling-Materialien: gespendete Stoffe, Schnittholz-Reste oder alte Fahrrad-Teile… Unsere „Upcycling-Produkte“ sind handgemachte Einzelstücke.

Durch das tägliche Miteinander werden Teilnehmer:innen und freiwillige Mitarbeiter:innen mit den jeweils anderen Kulturen und Lebensarten vertraut. Es entstehen Impulse zur persönlichen Weiterentwicklung und Stabilität durch eine feste (Halb-)Tagesstruktur. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und unentgeltlich, unsere Teilnehmer:innen erhalten ein Monatsticket für den öffentlichen Verkehr sowie täglich ein warmes Mittagessen aus dem VinziRast-Lokal „mittendrin“.

Über die VinziRast

Die VinziRast ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die seit 2003 in der Obdachlosenarbeit tätig ist. In verschiedenen Projekten – darunter eine Notschlafstelle, ein Landwirtschaftsprojekt und verschiedene Wohngemeinschaften – begleitet und betreut sie Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben bzw. gelebt haben. Die Leistungen der VinziRast werden – ohne öffentliche Fördermittel – durch Spenden finanziert. Die tägliche Arbeit wird zu 95% von freiwilligen Mitarbeiter:innen getragen.