Vorhang auf für neues Festival "Vienna Digital Cultures"

Heute startet das neue Vienna Digital Cultures Festival in der Kunsthalle Wien.

"Vienna Digital Cultures" ist ein neues Festival, das gemeinsam von Foto Arsenal Wien und Kunsthalle Wien veranstaltet wird, wobei heute in der Kunsthalle Wien Karlsplatz mit der Ausstellungs- zugleich auch die Festivaleröffnung gefeiert wird. Das vielfältige Programm läuft bis 18. Mai.

© Instagram/viennadigitalcultures

Die Veranstaltung, die an fünf Locations stattfindet, bietet unter anderem in der Kunsthalle Karlsplatz eine zentrale Ausstellung mit Arbeiten von fünf internationalen Künstlern. Highlights sind unter anderem Eva & Franco Mattes Video "But I Like Human" und Mathias Gramoso’s "Perpetual Echo". Mit heute starten auch Diskurse mit Experten wie Kate Crawford, der Bestseller-Autorin von "Atlas der KI". Videoscreenings, Workshops und zwei Clubnächte am 10. Mai und 17. Mai runden das Programm ab.

© Instagram/viennadigitalcultures

Die erste Ausgabe des Nachfolgers des Medienkunstfestivals steht unter dem Motto "Model Collapse" - ebenso wie die dazugehörige Ausstellung. Im Bereich des maschinellen Lernens bezeichnet der Begriff zentrale Probleme beim Training großer Sprachmodelle wie den Verlust von Vielfalt und Originalität. Es sei auch eine treffende Metapher für den gegenwärtigen Zustand der Welt, betonen die Festivalorganisatoren.