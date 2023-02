Vienna Walzer steigt aus der 1. ÖFB Futsal Liga ab

Vienna Walzer muss den Weg in die 2. ÖFB Futsal Liga antreten.

Das steht nach einer 2:6-Niederlage gegen den SFK Libero Graz fest. Den Wienern fehlen sieben Punkte auf den Vorletzten Futsal Club Komusina, der sich 6:4 gegen den Käfig League Futsal Club durchsetzte. Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen kann Vienna Walzer nicht mehr vorbeiziehen. Zweiter Absteiger ist der Futsal Club Graz. Die Steirer wurden im Laufe der Saison disqualifiziert.

Im oberen Play-off verpassten es Fortuna Wr. Neustadt und FUTSAL versli.at Klagenfurt vorzeitig das Ticket für das Final Four zu lösen. Die Niederösterreicher, aktuell Tauf Platz drei, unterlagen dem FC Diamant Linz 6:7. „Es war ein Ebenbild von den letzten Wochen. Wir haben brav gekämpft, uns viele Torchancen erspielt, aber selten dumme Gegentore bekommen. So kann man keine Partie gewinnen“, sagt Wr. Neustadt-Trainer Markus Valenka. Nachsatz: „Im Endeffekt stehen wir wieder mit null Punkten da. Jetzt wird es bald kritisch.“ Klagenfurt musste sich dem PFC Liberta Legion 1:8 geschlagen geben.

Auf den Tabellen-Fünften Liberta haben beide Teams zwei Runden vor dem Ende der Hauptrunde vier Punkte gut. Rekordmeister Stella Rossa tipp3 rutsche mit einem 5:9 gegen Tabellenführer FC Ljuti Krajisnici auf den sechsten Platz ab. Der Traum vom Final Four ist für die Wiener wohl geplatzt.

Ergebnisse Hauptrunde, 3. Spieltag

Oberes Play-off

PFC Liberta Legion vs. FUTSAL versli.at Klagenfurt 8:1 (3:1)

Tore: Milos Stankovic (5., 39.), Zivorad Misic (10.), Antonio Vidovic (17., 39.), Nemanja Stojanovic (28., 35., 35.) bzw. Said Djulic (6.); Rot: Demis Tomic (39.)

Fortuna Wr. Neustadt vs. FC Diamant Linz 6:7 (1:3)

Tore: Mirza Jatic (5., 39.), Lineker ricardo Alves do nascimento (24.), Manuel Leeb (25.), Eldis Bajrami (31.), Stefan Milenkovic (38.) bzw. Endi Nuhanovic (14.), Adis Muhamedagic (17.), Nermin Dzinic (19., 23.), Stevo Rozic (24.), Edwin Skrgic (34.), Matej Vidovic (38.)

FC Ljuti Krajisnici vs. Stella Rossa tipp3 9:5 (3:3)

Tore: Adnan Hodzic (1., 18., 22., 29.), Abdulah Sisic (16., 39.), Jasmin Mehic (26.), Kenan Ramic (30.), Emin Gazibara (36.) bzw. Boris Vukovic (11., 19., 37.), Saldin Pezic (12./Eigentor), Abdul Yazici (34.); Gelb-Rot: Boris Vukovic (38.)

Unteres Play-off

Vienna Walzer vs. SFK Libero Graz 2:6 (2:2)

Tore: Lazar Knezevic (13.), Mirza Malagic (19./Eigentor) bzw. Vanc Florjancic (8., 18.), Nejc Brusar (28.), Dejan Strnisa (35./Eigentor), Mirza Malagic (37.), Bojan Krpic (38.)

Futsal Club Komusina vs. Käfig League Futsal Club 6:4 (3:2)

Tore: Mihai Lucian Ilas (11.), Marko Mrsic (11., 19.), Bono Vucic (24.), Ilija Tomic (29.), Drazen Bradaric (30.) bzw. Noah Elijah Roka (8.), Patrick Neureiter (16.), Fabrice Tobok (23.), Komel Alizadeh (26.)