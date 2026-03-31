Wiener Kult-Manufaktur "SchokoMichi" kämpft ums Überleben

Während steigende Kosten die Wiener Traditions-Manufaktur bedrohen, setzt „SchokoMichi“ alles auf Ostern: Mit handgemachten Schokohasen, goldenen Nougateiern und kreativen Unikaten kämpft Chocolatier Michael Reimer um seine Existenz – und begeistert Genießer.

Wiener Schoko-Künstler gibt nicht auf: In der SCHOKOMICHI® Fabrik wird auch heuer wieder mit viel Liebe und Fingerspitzengefühl gearbeitet. Hinter den süßen Kunstwerken steht Michael Reimer – besser bekannt als „SchokoMichi“. Seine Mission: außergewöhnliche Schokolade für Ostern, die nicht nur schmeckt, sondern auch staunen lässt.

Oster-Highlights zum Anbeißen schön

Ob handgegossene Schokohasen mit feinstem Nougat, bunte Pop-Art-Gugelhupfe oder edle Nougateier in echter Eierschale – jedes Stück ist ein kleines Kunstwerk. Besonders ausgefallen: „Spiegeleier“ aus weißer, dunkler und Orangen-Schokolade oder liebevoll verzierte Nester mit Zucker-Küken. Alles wird in sorgfältiger Handarbeit gefertigt – jedes Produkt ein Unikat mit persönlicher Handschrift.

Traditionsbetrieb in Gefahr

Doch hinter der süßen Fassade steckt ein harter Kampf: Explodierende Rohstoffpreise, hohe Energiekosten und die Konkurrenz durch industrielle Massenware setzen der kleinen Manufaktur massiv zu.

Die traditionsreiche Familie produziert hier bereits seit 1880 – und damit in der ältesten noch aktiven Schokoladenfabrik Wiens. Doch genau diese Geschichte steht nun auf dem Spiel.

Ostern entscheidet über die Zukunft

Für „SchokoMichi“ ist das Ostergeschäft entscheidend. Der Chocolatier stemmt Produktion und Verkauf größtenteils alleine und kämpft mit vollem Einsatz um seine Existenz.

Ein Besuch im Shop lohnt sich doppelt: Wer hier einkauft, bekommt nicht nur außergewöhnliche Ostergeschenke, sondern unterstützt auch echtes Wiener Handwerk. Ein süßer Besuch mit Bedeutung – für Genießer und für die Zukunft einer Wiener Institution.

Nur solange der Vorrat reichtDie handgemachten Schokoladen gibt es exklusiv vor Ort – und nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein zahlt sich also aus.Öffnungszeiten:Mi. – Fr.: 10 – 18 UhrSondertermine:Di. 31.03.: 10 – 17 UhrSa. 28.03. & 04.04.: 9 – 12:30 Uhr