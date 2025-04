Wiener Luxushotel sucht Mitarbeiter, die die Welt sehen wollen

Im Sommer öffnet in Wien das Luxushotel "Mandarin Oriental, Vienna" seine Pforten. Dafür werden bei den Recruitment Days am 8. und 9. April talentierte und ambitionierte Mitarbeiter gesucht, die Teil der weltweiten #MOfamily werden wollen - persönliche Luxusurlaube inklusive!

In diesem Sommer heißt es "Vorhang auf" für ein neues Luxushotel im Herzen der Bundeshauptstadt: das Mandarin Oriental, Vienna.

Die Mandarin Oriental Hotel Group betreibt mehr als 40 Luxushotels und 12 Residenzen in 26 Ländern weltweit und setzt höchste Standards in den Bereichen Service, Design und Nachhaltigkeit, was Gästen seit Jahrzehnten unvergessliche Erlebnisse verschafft. Mit der Eröffnung des Mandarin Oriental, Vienna erweitert die Gruppe ihre Präsenz in Europa und bringt ein neues Kapitel an Luxus und Gastfreundschaft nach Österreich.

Um das auf den Weg zu bringen, sucht das Hotel jetzt nach engagierten Talenten, die den gemeinsamen Weg erfolgreich mitgestalten möchten. Dabei bietet das Mandarin Oriental, Vienna seinen künftigen Mitarbeitern nicht nur eine außergewöhnliche Arbeitsumgebung, sondern auch eine Vielzahl von Vorteilen und Benefits, die das persönliche Wachstum und Wohlbefinden fördern.

Recruitment Days im April

Damit sich Interessierte einen ersten Überblick über ihre Karrieremöglichkeiten in einer der renommiertesten Hotelgruppen der Welt verschaffen können, finden am 8. und 9. April 2025 die ersten Recruitment Days im Cowerk - Gonzagagasse 1, 1010 Wien statt. Im direkten Gespräch mit dem Team und den Führungskräften gibt es mehr über die Unternehmenskultur von Mandarin Oriental zu erfahren und Einblicke in die Werte zu gewinnen, die das Unternehmen prägen: Leidenschaft, Spitzenleistung, Kreativität, Respekt und Integrität.

"Wir suchen Menschen, die Leidenschaft für Gastfreundschaft mitbringen und bereit sind, gemeinsam mit uns unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen", erklärt Mario Habicher, General Manager des Mandarin Oriental, Vienna.

Benefits für Mitarbeiter

Das Mandarin Oriental versteht sich als weltweite Familie, in der man mit den Aufgaben gemeinsam wächst. Zu der Vielzahl von Benefits für die Mitarbeiter zählen zahlreiche Weiterbildungsprogramme, die auf die verschiedenen Karrierestufen abgestimmt sind und kontinuierliches Lernen ermöglichen. So gibt es beispielsweise für Berufseinsteiger das MOve-Programm, das Grundlagen in Gastfreundschaft und Service-Exzellenz vermittelt. Ambitionierte Mitarbeiter können am MOmentum-Programm teilnehmen, das sie auf Führungspositionen vorbereitet, und viele weitere Programme.

Dabei hält das neu entstehende Luxushotel ganz besondere Zuckerl für seine Angestellten bereit: "Das vielleicht beliebteste Benefit in der #MOfamily sind die kostenlosen Übernachtungen in Mandarin Oriental Hotels weltweit – damit steht auch dem eigenen Luxusurlaub zur Entspannung nichts mehr im Wege“, ergänzt Habicher.

Karriere und Work Life Balance

"Egal, welchen Weg du zuvor eingeschlagen hast – bei uns ist jeder willkommen! Vor Ort kannst du mehr über deine Karrieremöglichkeiten im Hotel erfahren", führt Marie-Theres Rünzi, Director of People & Culture, aus. "Starte in Wien – und wenn du willst, geht es weiter nach New York, Hongkong oder anderswohin. Wir begleiten dich auf deinem beruflichen Weg."

Denn: "Uns ist wichtig, dass sich unser Team wohlfühlt – deshalb bieten wir nicht nur spannende Karrierechancen, sondern auch zahlreiche Vorteile, die den Arbeitsalltag angenehmer machen", erklärt Marie-Theres Rünzi. Umfangreiche Gesundheits- und Wellnessprogramme unterstützen eine ausgewogene Work-Life-Balance.

Hotel mit Geschichte und Zukunft

Das Gebäude, in dem das Mandarin Oriental, Vienna entsteht, wurde 1908 von Alfred Keller errichtet, einem Architekten der Jahrhundertwende, dessen Werk dem Wiener Jugendstil zuzuordnen ist. Keller wirkte in einer Zeit, in der Wien architektonisch aufblühte und zur kulturellen Metropole Europas wurde. Das Gebäude in der Riemergasse 7 zählt zu den qualitätsvollen Beispielen dieser Stilrichtung und spiegelt die Eleganz jener Epoche wider.

"Wir freuen uns darauf, Teil der Wiener Gemeinschaft zu werden und sowohl lokale Gäste als auch internationale BesucherInnen mit unserem außergewöhnlichen Service und Hotel zu begeistern“, meint General Manager Habicher abschließend. "Das Mandarin Oriental Vienna wird nicht nur ein neues Zuhause für anspruchsvolle Gäste sein, sondern auch ein Ort, der die Geschichte und Kultur Wiens respektiert und feiert."