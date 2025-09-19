Lkw-Fahrer verschätzt sich: U-Bahn muss Betrieb pausieren

Zu einer kuriosen Betriebsstörung der U1 kam es am Freitagvormittag, nachdem ein Lkw-Fahrer in der Unterführung einer U-Bahn-Trasse stecken bleibt.

Gegen 10:00 Uhr soll der Lkw bei der U1-Station Kagran, also nahe dem Donauzentrum, versucht haben eine oberirdische Trasse zu unterqueren und daran gescheitert sein. Dort stecken geblieben, musste die Linie U1 ihren Betrieb zwischen Kagran und der Station Kragraner Platz einstellen.

Nicht unbedingt eine Hauptstoßzeit, aber dennoch wurde vielen Fahrgästen die Fahrt in Richtung Innenstadt dadurch verwehrt.

U1 fährt wieder durch

Außerdem musste auch die Feuerwehr ausrücken, um das Fahrzeug zu befreien, verletzt wurde aber niemand. Am frühen Nachmittag war die Linie wieder durchgängig unterwegs, hatte aber noch mit unterschiedlichen Intervallen zu kämpfen.

Die Wiener Linien erklärten gegenüber MeinBezirk, dass nach der Befreiung noch die Statik der Unterführung getestet werden muss. Da der Betrieb wieder aufgenommenen wurde, scheint alles in Ordnung gewesen zu sein.