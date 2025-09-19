Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
U1 Kagran
© Gugerell

Donaustadt

Lkw-Fahrer verschätzt sich: U-Bahn muss Betrieb pausieren

19.09.25, 12:46
Teilen

Zu einer kuriosen Betriebsstörung der U1 kam es am Freitagvormittag, nachdem ein Lkw-Fahrer in der Unterführung einer U-Bahn-Trasse stecken bleibt.

Gegen 10:00 Uhr soll der Lkw bei der U1-Station Kagran, also nahe dem Donauzentrum, versucht haben eine oberirdische Trasse zu unterqueren und daran gescheitert sein. Dort stecken geblieben, musste die Linie U1 ihren Betrieb zwischen Kagran und der Station Kragraner Platz einstellen.

Nicht unbedingt eine Hauptstoßzeit, aber dennoch wurde vielen Fahrgästen die Fahrt in Richtung Innenstadt dadurch verwehrt.

U1 fährt wieder durch

Außerdem musste auch die Feuerwehr ausrücken, um das Fahrzeug zu befreien, verletzt wurde aber niemand. Am frühen Nachmittag war die Linie wieder durchgängig unterwegs, hatte aber noch mit unterschiedlichen Intervallen zu kämpfen.

Die Wiener Linien erklärten gegenüber MeinBezirk, dass nach der Befreiung noch die Statik der Unterführung getestet werden muss. Da der Betrieb wieder aufgenommenen wurde, scheint alles in Ordnung gewesen zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden