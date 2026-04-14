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Lobau Miteinander: Neue Initiative bringt Wiener in die Natur
© Stadt Wien

Gemeinsam achtsam

Lobau Miteinander: Neue Initiative bringt Wiener in die Natur

14.04.26, 10:32
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Mit dem Naturprojekt "Lobau Miteinander" will die Stadt Wien die Bevölkerung raus ins Grüne bringen und dabei für den Schutz eines der wertvollsten Lebensräume Österreichs sensibilisieren. 

Von 16. bis 19. April sowie von 17. bis 20. September lädt die Stadt Wien in den Nationalpark Donau-Auen. Die Besucher erwartet ein dichtes Programm aus Exkursionen, Workshops und geführten Touren. Gemeinsam mit Expertinnen, Forschern und Förstern der Stadt Wien - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb geht es tief hinein in die Auenlandschaft im Osten der Bundeshauptstadt. Verständlich aufbereitet, ganz ohne Kosten.

Das Angebot richtet sich an Familien, Schulklassen und alle Naturinteressierten. Info-Teams stehen an wichtigen Eingängen bereit und beantworten Fragen direkt vor Ort. Auch die Polizei ist eingebunden und macht ebenso auf einen respektvollen Umgang mit Flora und Fauna aufmerksam.

Zusätzlich zu den genannten Terminen läuft das Projekt das ganze Jahr über - mit anregenden Programmpunkten über die Aktionstage hinaus. Die Initiative soll das Bewusstsein für die empfindliche Auenlandschaft steigern und zeigen, wie eng Erholung und Naturschutz miteinander verbunden sind. Denn: Jeder einzelne Besuch hat Auswirkungen. Und wer die Natur versteht, schützt sie auch besser.

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