Ludwig und Ruck erleuchten Einkaufsstraßen am Freitag

Lange haben die Wienerinnen und Wiener darauf gewartet, am Freitag ist es soweit. Die Einkaufsstraßen werden offiziell erleuchtet und erstrahlen im unverkennbaren Wiener Weihnachtslicht. Auch diesmal sind es wieder 31 Einkaufsstraßen.

Sie gehören zur Weihnachtszeit in Wien wie die Adventmärkte, die Maronistände und der Punsch: die beleuchteten Einkaufsstraßen. Wie mittlerweile jedes Jahr wird die Weihnachtsbeleuchtung, die seit Mitte Oktober sukzessive aufgebaut wurde, von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und WKW-Präsident Walter Ruck mit großem Tamtam eingeschaltet.

Mit dabei sind die großen Straßen - wie Rotenturmstraße, Graben oder Palaisviertel - aber auch zahlreiche kleine. 31 Straßen sind es, in den letzten Jahren mit rund 200 Kilometer Kabel und an die hunderttausenden LED-Leuchten.

© oe24/Stottan

Ludwig und Ruck finden sich am Freitag um 17 Uhr bei Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse (1. Bezirk) ein, um auf den großen roten Knopf zu drücken. Allerspätestens dann ist die Weihnachtszeit in der Hauptstadt offiziell angebrochen.