Wirtschaftsmotor Weihnachtsmärkte: Wiener geben 125 Millionen Euro aus

Wien rechnet auch heuer wieder mit einem Ansturm auf die Weihnachtsmärkte. Rund 4,1 Millionen Besuche allein von Wienerinnen und Wienern lassen die Kassen klingeln. Die Mischung aus Tradition, Genuss und Geschäft ist ein Erfolgsmodell für Handel und Tourismus.

Wenn der Duft von Punsch, Maroni und gebrannten Mandeln durch Wien zieht, startet für Handel und Tourismus die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Die Weihnachtsmärkte verwandeln die Stadt in ein vorweihnachtliches Paradies und bescheren Handel, Gastronomie und Tourismus ein kräftiges Plus. Insgesamt werden heuer rund 4,1 Millionen Besuche und 125 Millionen Ausgaben durch die Wiener Bevölkerung erwartet - dazu kommen Gäste aus den Bundesländern und dem Ausland.

"Weihnachtsmärkte sind ein Gewinn für ganz Wien. Sie sind sozialer Treffpunkt, Traditionsort und schaffen als wirtschaftlicher Impulsgeber Wertschöpfung für zahlreiche Branchen in der Stadt", betont Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Trotz Teuerung und angespannter Lage bleibt die Begeisterung ungebrochen. 71 Prozent der Wienerinnen und Wiener planen mindestens einen Besuch, viele davon mehrmals. Durchschnittlich geben sie 30 Euro pro Besuch aus.

Win-Win für Wiener Wirtschaft

Wien zählt 14 große Märkte mit insgesamt 911 Ständen, davon 180 für Gastronomie und 731 für Handwerk, Deko, Schmuck oder Textilien. Besonders profitieren kleine und mittlere Unternehmen, darunter viele Ein-Personen-Betriebe. Die Adventmärkte schaffen Arbeit für Tischler, Elektriker, Gastronomiepersonal und Verkäufer. Neben dem reinen Umsatz bringt der Marktbesuch wichtige Impulse für umliegende Geschäfte - jeder fünfte Gast kombiniert Glühwein mit Shopping.

Atmosphäre, Freunde und Punsch

Auch die soziale Komponente wiegt schwer. "Gerade in der Vorweihnachtszeit bieten sie einen Ort der Begegnung - zum Freunde treffen, genießen und gemeinsam Zeit verbringen", so Gumprecht. Hauptmotive der Besucher sind die besondere Atmosphäre, das Miteinander und der kulinarische Genuss.

Kulinarisch wird auf Klassiker gesetzt: Maroni (41 Prozent), Langos (35 Prozent) und gebrannte Mandeln (33 Prozent) liegen im Ranking der beliebtesten Speisen vorne, gefolgt von Kartoffelpuffern und Ofenkartoffeln. Eher keine Überraschung ist die Hitliste der Getränke: Punsch (45 Prozent) und Glühwein (36 Prozent) führen dort klar. Heiße Schokolade und alkoholfreier Punsch sind dahinter zu finden.

Christkindlmarkt beim Rathaus führt im Ranking

Bei den beliebtesten Weihnachtsmärkten liegt der Christkindlmarkt am Rathausplatz vorne, gefolgt von Schloss Schönbrunn, dem Spittelberg, dem Weihnachtsdorf im Alten AKH und dem "Art Advent" am Karlsplatz. Ebenfalls sehr geschätzt werden laut Wirtschaftskammer die Märkte beim Schloss Belvedere, im Türkenschanzpark und in den Blumengärten Hirschstetten.