Mädchen (12) von Jugendbande missbraucht: Opfer-Anwalt spricht über Justiz-Schande

Ganz Österreich ist entsetzt über dieses Skandal-Urteil. Eine Jugendbande missbraucht eine 12-Jährige und alle jungen Männer werden freigesprochen. Auf oe24.TV spricht der Anwalt des Opfers über die Justiz-Schande.

Zehn junge Burschen, die in Favoriten eine damals 12-Jährige sexuell genötigt und ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt haben sollen, wurden allesamt freigesprochen. Es herrscht helle Aufregung.

„Hör auf!“

In Parkhäusern, Wohnungen und sogar Kinderzimmern rund um den Wiener Antonsplatz (Favoriten) soll die 12-Jährige laut Anklage mehrfach zum Sex gezwungen worden sein. Als Beweismittel gilt ein heimlich aufgenommenes Video, das sie mit mehreren Jugendlichen zeigt. Darauf ist die Stimme des Mädchens zu hören: „Hör auf!“

Begonnen hat alles so: Im Vorhinein wurde die Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs nicht zugelassen. "Das Ermittlungsverfahren hat nicht mit der erforderlichen Sicherheit ergeben, dass den Angeklagten bewusst war, dass das Opfer erst zwölf Jahre alt war", hatte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung erklärt.

Das Skandal-Urteil

Der Jugendbande wurde daher zugebilligt, dass sie mit der Betroffenen im Glauben, diese wäre bereits 14, intim wurde. Zudem soll sie - so ein weiteres, das Opfer diskreditierendes Argument - auch älter ausgeschaut haben, als sie zum Zeitpunkt der Geschehnisse war. Somit lautete das Skandal-Urteil: Freispruch für alle 10 Burschen!

Auf oe24.TV spricht der Anwalt des Opfers über das Skandal-Urteil. Sascha Flatz spricht von einem "niederschlagenden Urteil". Er kritisiert weiter das Gericht und auch die Polizei: "Die Vernehmung der Beamten war viel zu kurz und völlig unvollständig." Flatz sprach weiter von einer "fatalen Wirkung nach außen".

"Das sagt der gesunde Menschenverstand"

Weiter meinte der Anwalt empört: Dieser Freispruch ist verheerend und entwürdigt das Opfer noch mehr. Wenn sie zu den Treffen ging, heißt das doch nicht, dass sie sich von einer Vielzahl von Typen vergewaltigen lassen wollte. Sie ist aus Angst und Naivität da hingegangen. Kein Kind mit 12 Jahren hat freiwillig Sex in einem Zimmer, wo zahlreiche Leute zusehen. Das sagt der gesunde Menschenverstand."