Alko-Lenker verursacht Frontal-Crash: Junge Frau (25) stirbt noch im Spital

Bei einem Frontalzusammenstoß im Gemeindegebiet von Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Freitagabend eine 25-jährige Frau aus Pinkafeld gestorben.

Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf war auf der B65 von Fürstenfeld in Richtung Ungarn unterwegs gewesen.

Alkoholisierter Lenker

Der alkoholisierte Lenker kam auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen das Auto der entgegenkommenden Lenkerin, teilte die Polizei mit. Der Wagen der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und kam halb auf der Böschung, halb in einem Graben zum Stillstand.

Eingeklemmt und schwer verletzt

Die 25-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der Pkw des 51-Jährigen kam nach der Kollision rund 120 bis 150 Meter entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die 25-Jährige ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht, wo sie auf Grund ihrer schweren Verletzungen starb.