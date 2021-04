Mann attackiert Polizisten mit Kopfstößen

Bei zwei Polizei-Einsätzen in Wien kam es zu Attacken auf die Beamten.

Wien. Am Donnerstagabend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wegen eines schreienden Mannes im Stiegenhaus gerufen. Ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger soll mit seinen Nachbarn in Streit geraten sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll er diese mit dem Umbringen bedroht haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Mann verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv und brüllte diese lautstark an. Bei seiner Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige und attackierte die Polizisten unter anderem mit Kopf- und Kniestößen.

Attacke auf Polizist: Beamter leicht verletzt

Ebenfalls am Donnerstagabend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wegen eines angeblichen Ladendiebes in einen Lebensmittelmarkt gerufen. Ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger soll eine Flasche hochprozentigen Alkohol gestohlen haben. Der Tatverdächtige verhielt sich während der Amtshandlung aggressiv und attackierte die Polzisten. Der alkoholisierte Mann wurde festgenommen. Im Zuge der Angriffe wurde ein Polizist leicht verletzt.