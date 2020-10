Mann bedroht in Wien Passanten mit Gaspistole

Der 20-Jährige soll laut ersten Erhebungen bei dem Vorfall eine Passantin mit dem Umbringen bedroht haben.

Wien. Ein 20-Jähriger hat am Montagnachmittag in der Nähe des Wiener Westbahnhofs mehrere Passanten mit einer Gaspistole bedroht. Das Motiv des jungen Mannes war vorerst unklar, berichtete die Polizei am Dienstag. Eine Alkoholisierung von immerhin 1,6 Promille dürfte jedenfalls eine Rolle gespielt haben.

Der Serbe hatte kurz nach 16.00 Uhr in Rudolfsheim-Fünfhaus auf offener Straße mit seiner Waffe hantiert und ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Die bedrohten Passanten zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und gingen weiter, ohne die Polizei zu alarmieren. Eine mit dem Umbringen bedrohte Frau (31) wandte sich dann doch an die Exekutive, die den 20-Jährigen anhielt. Dabei versuchte er noch vergeblich, sich der Gaspistole zu entledigen. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.