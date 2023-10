Mann spazierte mit Schusswaffe im Hosenbund durch Wien

Mehrere Polizeieinsätze wegen Schreckschusspistolen Die Wiener Polizei hat am Samstag in der Bundeshauptstadt gleich zu mehreren Einsätzen wegen Schusswaffen ausrücken müssen. Ein 27-Jähriger gab Schüsse im Innenhof ab, ein anderer Hotel-Gast ließ eine Waffe auf dem Nachtkästchen liegen und ein weiterer Mann schoss in Hernals aus dem Fenster.