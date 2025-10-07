Alles zu oe24VIP
Marchegger Ostbahn: Von Wien nach Bratislava in unter einer Stunde
© APA/HANS KLAUS TECHT

Ausbau abgeschlossen

Marchegger Ostbahn: Von Wien nach Bratislava in unter einer Stunde

07.10.25, 10:52 | Aktualisiert: 07.10.25, 13:17
Auf der Marchegger Ostbahn startet der elektrische grenzüberschreitende Bahnbetrieb in die Slowakei. Die Verbindung Wien - Bratislava werde damit schneller, komfortabler und auch deutlich umweltfreundlicher, informierten die ÖBB am Dienstag. 

Mit der Wiederaufnahme des Zugverkehrs über die renovierte Marchbrücke am Samstag sind die beiden Hauptstädte unter einer Stunde erreichbar.

Auf der Marchegger Ostbahn stehen vorerst täglich 38 Nahverkehrsverbindungen - je 19 pro Richtung - zur Verfügung. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember kommen laut ÖBB zusätzlich vier Eurocity-Zugpaare hinzu, womit sich das Angebot auf 46 Kurse pro Tag erhöht.

Alle Bahnhöfe barrierefrei

Die Marchegger Ostbahn wurde zweigleisig ausgebaut und über 37 Kilometer durchgehend elektrifiziert. Zudem wurden sämtliche Bahnhöfe entlang der Strecke barrierefrei umgebaut und mit Park & Ride- und Bike & Ride-Plätzen ausgestattet, so die Bundesbahnen.

Nicht zuletzt wurden alle Eisenbahnkreuzungen in Niederösterreich aufgelassen und durch Unterführungen ersetzt.

