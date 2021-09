× Schauspielerin von Betonmischer überfahren

Schauspielerin Kathryn Prescott überlebt einen Horrorcrash.

Kathryn Prescott bekannt aus dem Film „Bailey - Ein Freund fürs Leben“ und der TV-Serie "Skins" wurde von einem Betonmischer überfahren. Das Horrorszenario ereignete sich am vergangenen Dienstag. Seitdem liegt die 30-Jährige Schauspielerin in der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses. Das teilte Zwillingsschwester, Megan Prescott, per Instagram mit ihren Fans. Hinzufügt sie, Kathryn habe „unglaubliches Glück gehabt, noch zu leben“.

© Joe Lederer / Everett Collection / picturedesk.com ×

Die Diagnose

„Beckenbruch an zwei Stellen, an beiden Beinen, am Fuß und an der linken Hand erlitten“, berichtet ihre Schwester, die ebenfalls Schauspielerin ist. Ihre Zwillingsschwester sei nur knapp einer Querschnittslähmung entkommen.

„Die Ärzte hoffen, dass sie vollständig gesund wird. Das ist aber nur möglich, wenn man sich jetzt korrekt um sie kümmert.“