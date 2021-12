Arteta versäumt Arsenal-Spiel nach positivem Coronatest

Trainer Mikel Arteta vom englischen Fußball-Spitzenclub Arsenal ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Club aus London am Mittwoch mitteilte, wird der 39-jährige Spanier beim Spitzenspiel gegen Manchester City am Neujahrstag deshalb fehlen. Arteta ist nach Patrick Vieira (Crystal Palace) und Steven Gerrard (Aston Villa) schon der dritte Coach aus dem englischen Fußball-Oberhaus, der sich derzeit in Isolation befindet.

Für Arteta ist es nach März 2020 bereits der zweite positive Corona-Befund. Arsenal liegt in der Tabelle derzeit auf Platz vier, zwölf Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.