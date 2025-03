"Masters of Dirt" rocken am Wochenende die Stadthalle

Nur noch 5 Tage bis Masters of Dirt Wien – das große Heimspiel naht.

Beim großen Show-Wochenende der Masters of Dirt verwandelt sich die Wiener Stadthalle in einen ultimativen Hotspot für Adrenalin, Action und Freestyle-Highlights. Von 14. bis 16. März werden die besten Freestyle-Athleten der Welt kleine wie große Besucher mit ihrer ultimativen Action-Sport-Experience und spektakulären Pyro-Inszenierungen verzaubern.

© Hannes Berger ×

Mit über 200 Shows in 22 Ländern ist Masters of Dirt die erfolgreichste Freestyle-Show der Welt. Bei der bisher größten Tour der Geschichte – "Freestyle Showdown" – setzen 2025 über 40 der weltbesten Freestyle-Athleten in 5 Ländern, 14 Städten und 31 Shows völlig neue Maßstäbe.

Rockmusik und Freestyle-Action

Masters of Dirt feiert das 50-jährige Jubiläum von Motörhead mit einem einzigartigen Show-Segment, das Rockmusik und Freestyle-Action spektakulär vereint. Die Premiere des "Flame Bike" bringt Flammen-Action mit gewaltiger Airtime auf die Bühne, während die Fuel Girls mit explosiven Feuershows und einem Motörhead-Soundtrack Tribute für absolute Gänsehautmomente sorgen.

© Hannes Berger ×

"Die Zusammenarbeit zwischen Masters of Dirt und Motörhead vereint zwei absolute Powerhouses voller Adrenalin – Freestyle-Action trifft auf legendären Heavy-Metal-Sound", so Jens Drinkwater, Head of Licensing bei Global Merchandising Services, der weltweiten Markenagentur von Motörhead. "Dieses Projekt ist eine Hommage an 50 Jahre Motörhead – gefeiert mit dem Fire Segment und der exklusiven Capsule Collection."

Zeichen für Weiblichkeit

2025 setzt Masters of Dirt ein starkes Zeichen für den Actionsport: Erstmals gibt es ein eigenes Show-Segment für weibliche Freestyle-Athleten. Mit dabei in Wien sind Vera Timchenko (FMX), eine der wenigen Frauen weltweit, die die größten Freestyle-Ramps meistert, und Natalia Niedźwiedź (MTB), die als aufstrebender Star der MTB-Slopestyle-Szene mit spektakulären Tricks und mutigem Fahrstil begeistert.

© Hannes Berger ×

Auch der Nachwuchs zeigt auf der großen Bühne, was er kann: Die Mini Masters beweisen mit unglaublichen Tricks und grenzenlosem Talent, dass sie die Zukunft des Freestyle-Sports sind. In Wien mit dabei sind unter anderem Samy Louis Fernbach, Harry Schofield, Connor Stitt und weitere Wunderkinder der Szene.

Show-Daten für Wien

Fr., 14.03.2025, 20:00 Uhr

Sa., 15.03.2025, 14:00 Uhr

Sa., 15.03.2025, 20:00 Uhr

So., 16.03.2025, 14:00 Uhr

Kinder bis zwölf Jahre erhalten 50 Prozent Ermäßigung.