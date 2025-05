Mieter überrascht Einbrecher – dann eskaliert die Situation

In der Wohnung fanden Beamte ein Buschmesser und eine Axt, die der Einbrecher dort zurückgelassen hatte.

Wien. In Döbling ist am Dienstag ein skurriler Einbruch passiert. Ein 44-jähriger Österreicher brach gegen 18:15 Uhr in einen Altbau ein, indem er offenbar eine Doppelflügeltür eintrat. Als der 61-jährige Wohnungsbesitzer heimkam, warf der Eindringling gerade dessen Habseligkeiten aus dem Fenster. Bei der Konfrontation soll der Verdächtige dem Senior mit Mord gedroht haben, flüchtete kurz, kehrte aber überraschend zurück.

Einbrecher wollte "renovieren und aufräumen"

Die Polizei Hohe Warte nahm den Mann fest. In der Wohnung fanden Beamte ein Buschmesser und eine Axt, die der Einbrecher dort zurückgelassen hatte. Der sichtlich verwirrte 44-Jährige gab an, er habe eigentlich "renovieren und aufräumen" wollen.

Der Tatverdächtige befindet sich nun in Haft, eine Vernehmung steht noch aus.