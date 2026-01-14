Morgen Kickstart für Vienna Drive

Die Mobilitätsmesse findet gemeinsam mit der Ferien-Messe vom 15. bis 18. Jänner statt.

Morgen öffnet die Vienna Drive 2026 ihre Tore: Von 15. bis 18. Jänner wird die Mobilitätsmesse erneut gemeinsam mit der Ferien-Messe im VIECON Messe Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, veranstaltet. Nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr rechnen die Veranstalter mit einem weiteren Besucherzuwachs.

Die zweite Ausgabe der Vienna Drive präsentiert ein nochmals erweitertes Angebot rund um moderne Mobilität. Zahlreiche neue Aussteller – darunter auch Sportwagenanbieter – sind erstmals vertreten, die 7.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Halle B sind bereits seit Wochen vollständig ausgebucht. Damit unterstreicht die Messe ihre wachsende Bedeutung für den Wiener Fahrzeughandel ebenso wie für ein breites Publikum.

5.000,- Kaufpreiszuschuss wird verlost

Als Verkaufsmesse konzipiert, bietet die Vienna Drive umfassende Beratung und die Möglichkeit, direkt vor Ort Kaufverträge abzuschließen. Zusätzlich werden unter allen Neuwagenkäuferr drei Kaufpreiszuschüsse zu je 5.000 Euro verlost.

Interaktive Stationen

Ein besonderes Highlight ist der interaktive Erlebnis-Parcours, bei dem Besucherinnen und Besucher moderne Fahrzeug- und Assistenzsysteme selbst testen können. Kooperationspartner wie DEKRA, Generali und TotalEnergies sowie Organisationen und Unternehmen wie ÖAMTC, ARBÖ, Bosch, Sekurit und Birner geben praxisnahe Einblicke in Themen wie E-Mobilität, Batterieservice, Fahrassistenzsysteme, Sicherheit und Ladeinfrastruktur. Wer alle Stationen absolviert, kann an einem großen Gewinnspiel teilnehmen.

Die Kombination aus Vienna Drive und Ferien-Messe macht die Messe Wien auch 2026 wieder zu einem zentralen Treffpunkt für Mobilitäts- und Reiselustige. Mit dem starken Ausstellerinteresse und dem vielfältigen Programm setzt die Veranstaltung wichtige Impulse für Handel, Innovation und Besucherfrequenz am Standort.