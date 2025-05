Motorrad abgefackelt: Polizei sucht Brandstifter

Ein unbekannter Mann dürfte am Freitagabend in Wien-Favoriten ein Motorrad vorsätzlich abgefackelt haben.

Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, hatten ihn Zeugen gegen 21.15 Uhr beobachtet, wie er in der Klausenburger Straße an dem abgestellten Motorrad hantierte, das kurz darauf in Flammen aufging. Das Feuer griff auf einen davor abgestellten Pkw über und verursachte an beiden Fahrzeugen erheblichen Sachschaden.

© LPD Wien ×

Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien ermittelt wegen Brandstiftung, der flüchtige Tatverdächtige war mit einer schwarzen Baseballkappe, heller Hose, hellem T-Shirt, schwarzer Weste und schwarzen Schuhen bekleidet und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Polizei ersuchte Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich - allenfalls auch anonym - beim Landeskriminalamt Wien unter der Wiener Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig unklar. "Bisher hat sich der Zulassungsbesitzer des Motorrads nicht gemeldet", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage. Als Motiv käme eine Racheaktion ebenso in Frage wie ein vom Zündler zufällig ausgewähltes Objekt.