Mountainbike-Crash: Bub erlitt in Wien schwere Kopfverletzungen

Ein etwa acht bis zehn Jahre alter Bub ist Donnerstagmittag auf einer Montainbike-Strecke in Wien-Penzing offenbar in einer steilen Bergab-Passage gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Mauerbachstraße 174 bis 184.



Die Berufsfeuerwehr barg das Kind und übergab es mehreren Teams der Berufsrettung. Die Rettungkräfte brachten den Buben in ein Krankenhaus.