Muay-Thai-Weltmeisterin gibt Autogramme im Higgins Store

Sie ist Weltmeisterin im Muay-Thai und Vorbild mit Kampfgeist. Stella Hemetsberger verbindet Härte im Ring mit Herzlichkeit im Alltag. Jetzt lädt sie ihre Fans zu einem ganz besonderen Treffen in den Higgins Store im Stadion Center ein.

Stella Hemetsberger, amtierende Weltmeisterin im Muay-Thai, gibt ihren Fans die Ehre. Am Samstag, dem 20. September, lädt die österreichische Kickbox-Ikone und Polizistin zur Autogrammstunde in den Higgins Store im Stadion Center. Von 12.30 bis 13.30 Uhr gibt es Autogramme, persönliche Begegnungen und Fotos mit der mehrfach ausgezeichneten Kämpferin. Wer früh kommt, sichert sich die besten Plätze und kann die besondere Atmosphäre schon vor Beginn hautnah miterleben.

Auch Mr. Higgins Sven Voth wird bei diesem sportlichen Event persönlich anwesend sein. Alle Kampfsportbegeisterten und Neugierigen sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Moment mit einer Weltmeisterin live zu erleben.