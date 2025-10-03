Musik & Magie: Eröffnungsfest für André Hellers Kunstpark

Am Samstag, dem 4. Oktober, wird im neuen Bank Austria Park am "Mühlschüttel" ab 12 Uhr mit Live-Musik und Magie gefeiert!

Der neue Kunst- und Naturpark an der Oberen Alten Donau wird mit einem Fest offiziell allen Wienerinnen und Wienern übergeben. Vor wenigen Tagen hat der Bank Austria Park seine Pforten geöffnet und seither haben schon zahlreiche Menschen den Park besucht. Am Samstag gibt es nun das offizielle Eröffnungsfest mit Live-Musik der U-Bahn-Stars, Stelzengehern und Seifenblasenartisten. Um 12 Uhr geht’s los -t bis 22 Uhr, Zu sehen sein werden unglaubliche Lichtinszenierungen von Skulpturen in der Dämmerung. Der Eintritt ist, so wie das gesamte Jahr über, kostenlos.

"Der neue Kunst- und Naturpark ist ein Juwel an der Oberen Alten Donau. Kurator André Heller hat eine Oase der Sinnlichkeit und Schönheit geschaffen, die neugierig macht und zum Entdecken und Genießen einlädt. Die Verbindung von Natur und Kunst in dieser Form ist einzigartig in Wien“, so Ulli Sima, SPÖ-Planungsstadträtin.

Ein Gesamtkunstwerk ist entstanden

In der frei zugänglichen Naturoase gibt es für alle Generationen jede Menge zu entdecken. Die Besonderheit sind 14 verspielte und gigantische Kunstwerke Der neue Bank Austria Park hat eine Fläche von 28.000 m2 mit Sitzgelegenheiten, Spazier- und Radwegen. Zusätzlich zu den bestehenden Kastanien, Zwetschken- und Marillenbäumen wurden 150 neue Bäume gepflanzt. Sportbegeisterte finden im Park neben den Kunstwerken auch Outdoor-Fitnessgeräte und für Kinder wurde eine 400 m2 große Kletterwelt in das Spiel-und Sportareal gezaubert.

"Floridsdorf hat mit dem wunderschönen Park ein neues Wahrzeichen im Bezirk bekommen. Dieser idyllische Ort ist ein Platz für die ganze Familie und alle Generationen geworden. Wir haben uns 2020 entschlossen nach Ablauf der Pachtverträge den Grund der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben wir kostenlose Liegefläche, einen freien Wasserzugang mit Badestegen und diesen wunderbaren magischen Park “, so Georg Papai, SPÖ-Bezirksvorsteher von Floridsdorf.

Anreise zum Eröffnungsfest

Die Anreise erfolgt mit den Öffis mit dem Bus 33A bis zur Station Mühlschüttel oder mit den Straßenbahnlinien 25 und 26 bis zur Station Fultonstraße. Von dort sind es rund 7 Minuten zum Park. Mit dem Fahrrad sind Sie aus der Innenstadt in rund 25 Minuten im Park. Vom Praterstern über die Lassallestraße, Reichsbrücke entlang des neuen Mega-Radhighways auf der Wagramer Straße bis zum Kagraner Steg, links abbiegen und An der Oberen Alten Donau direkt bis zum Bank Austria Park.