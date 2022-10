Nach Diebstählen: Polizei sucht diese Frau

Die auf den Fotos ersichtliche Frau steht im Verdacht, Diebstähle während Veranstaltungen begangen zu haben, wie die Polizei berichtet.

Wien. Die Tatverdächtige soll bei einer Veranstaltung am 20.08.2022 eine Bauchtasche aus einer Handtasche, sowie bei einem Event am 09.09.2022 eine vergoldete Querflöte gestohlen haben. Die Schadenssumme liegt im unteren fünfstelligen Bereich, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Veranstaltungen fanden am Universitätsring sowie am Heldenplatz statt.

© LPD W

© LPD W

Die Wiener Polizei fahndet nach der Tatverdächtigen. Hinweise (auch anonym) werden an das Stadtpolizeikommando Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310-99-21810 erbeten.