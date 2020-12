Nach Ski-Pisten: Jetzt Wirbel um Eislaufplätze

In den Bergen die Skilifte – in Städten wie Wien werden die Eislaufplätze gestürmt.

Nachdem Gesundheitsminister Rudolf Anschober den Skilift-Betreibern in einem Erlass mit Betretungsverboten gedroht hat, geraten nicht ganz zu Unrecht in großen Städten die Eislaufplätze ins Visier.Wie Fotos vom Wiener Eistraum am Rathausplatz und vom Wiener Eislaufverein am Heumarkt zeigen: auch hier lange Schlangen von Menschen – die die Maskenpflicht nicht immer einhalten.Tatsächlich richtet sich der Erlass Anschobers mit der Androhung einer Pisten-Sperre nur an die Seilbahnen. Für die Eislaufplätze gilt die Covid-Verordnung. Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!