Nachhaltigkeits-Woche bei Tchibo mit coolen Umweltschutz-Initiativen

Noch bis 7. Juni lädt Tchibo zur Nachhaltigkeitswoche, in der Kundinnen und Kunden in ausgewählten Filialen die Möglichkeit haben, den Recyclingprozess live zu erleben.

Paul Unterluggauer, Tchibo Österreich Geschäftsführer (l.) © Paul Breuss ×

Tchibo Österreich möchte ihren Kunden die Kreislaufwirtschaft aktiv näherbringen und deren Kaffeekonsum nachhaltiger gestalten. Kurz vor dem Weltumwelttag am 5. Juni rückt der heimische Röstkaffee-Marktführer drei nationale Nachhaltigkeits-Initiativen in den Fokus: Recycelbare Kaffeekapseln, wiederverwendbare RECUP-Pfandbecher für Coffee to go samt Umweltbonus und die beliebten Re-Use-Aktionen, die Produkten ein zweites Leben schenken. „Nachhaltigkeit heißt für uns: anpacken statt abwarten. Unsere Kunden bekommen diese Woche die Gelegenheit, selbst Teil der Lösung zu werden“, betont Paul Unterluggauer, Tchibo Österreich Geschäftsführer.

Kreislaufwirtschaft: Recyclingprozess von Kaffeekapseln © Paul Breuss ×

Nachhaltigkeitswoche und Upcycling-Aktionen

Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche veranstaltet Tchibo in ausgewählten Filialen Upcycling-Workshops. Kunden können dort ihre gebrauchten Kapseln abgeben und erleben, wie aus dem recycelten Material neue Produkte wie Lineale oder Kreisel entstehen. Diese Aktionen finden unter anderem in Wien, Baden und Linz statt.

• am 26.05. in Wien / Mariahilfer Straße 34 (heute noch bis 19 Uhr)

• am 27.05. in Baden / Erzherzog-Rainer-Ring 5

• und am 28.05. in Linz / PlusCity

Upcycling-Workshops in den Filialen © Paul Breuss ×

Gebrauchte Cafissimo-Kapseln und Qbo-Würfel können österreichweit in allen 120 Tchibo/Eduscho-Filialen zurückgegeben werden. Hierfür stellt Tchibo kostenfreie Recycling-Sammelbeutel zur Verfügung, die etwa 60 Kapseln fassen. Diese Beutel bestehen aus dem gleichen Material wie die Kapseln und sind somit optimal für den Recyclingprozess geeignet. Die Kaffeekapseln werden einerseits zu hochwertigem Kunststoff-Granulat verarbeitet, das wieder in der Industrie für neue Produkte verwendet wird und der Kaffeesatz wird zu Energie oder Pflanzendünger.

Mehrweg für To-go-Getränke und zweites Leben für TextilienUnd wer seinen Coffee to go in einem RECUP-Mehrwegbecher genießt, profitiert bis einschließlich 7. Juni von einem erhöhten Umweltbonus: Statt 20 gibt es jetzt 50 Cent Nachlass auf den Kaffee – das gilt für alle Mehrwegbecher-Varianten.Ab 7. Juli startet zudem die neue Re-Use-Aktion in Zusammenarbeit mit Re-Use Austria. Gut erhaltene Röcke und Kleider können dann österreichweit in allen Tchibo Filialen abgegeben werden. Auf diese Weise werden noch mehr Textilien vor dem Müll gerettet und sorgsam durch die Re-Use Austria Mitglieder Caritas Kärnten, Volkshilfe Oberösterreich, Volkshilfe Wien und WAMS Tirol aufbereitet.