Netz witzelt über Job-Ausschreibung: Bestattung Wien sucht Sargträger

Auf der Facebook-Seite der Bestattung Wien wurde eine Job-Ausschreibung veröffentlicht, die sich im Netz zahlreicher Belustigung erfreut.

Wien. Diese Job-Ausschreibung sorgt dank ihrer humorösen Beschreibung für zahlreiche Lacher im Netz: auf der offiziellen Facebook-Seite der Bestattung Wien wurde ein Posting veröffentlicht, in welchem darauf hingewiesen wird, dass man derzeit "zur Verstärkung unseres Teams" "SargträgerInnen" suchen würde. "Das Aufgabengebiet ist so vielfältig wie die Bestattung Wien selbst: Tragen des Sarges aus der Aufbahrungshalle, Begleiten des Trauerzugs bis zur Grabstätte, Übergabe des Sarges zur Beerdigung, sowie Blumentransport und Auflegen der Blumenspenden am Grab.", heißt es in dem Posting.

Speziell die Charakterisierung der potenziellen Bewerber sorgt für den einen oder anderen Schmunzler: "Sind Ihre besten Eigenschaften Zuverlässlichkeit und Pünktlichkeit und Sie verfügen über eine gute körperliche Fitness, sowie Ausdauer? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Bewerben Sie sich jetzt!"

Die Ausschreibung finden Sie auch HIER.