Die Sport Arena Wien öffnet ihre Tore: Am 6. September steigt in der neuen multifunktionalen und energieneutralen Sportstätte ein großes Eröffnungsfest. Am Freitag wurden die ersten Programm-Highlights präsentiert, die stattfinden werden.

Wien hat sein neues sportliches Herzstück. Am Handelskai strahlt seit Freitag die Sport Arena Wien, ein Bauwerk, das Stärke, Nachhaltigkeit und Leidenschaft vereint. Mit 13.000 Quadratmetern Sportflächen, drei Hallen und Platz für bis zu 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer setzt die Arena neue Maßstäbe. Am Samstag wird die Eröffnung mit einem großen Sportfest gefeiert, das Familien und Sportfans gleichermaßen anzieht.

3.000er-Halle als Herzstück des multifunktionalen Baus anstelle des Dusika-Stadions. © APA/HANS KLAUS TECHT

Schon jetzt ist klar, dass die Arena mehr ist als nur ein weiterer Veranstaltungsort. Internationale Highlights wie das 100-jährige Jubiläum des Österreichischen Handballbundes im November mit dem Länderspiel gegen Ungarn, die Basketball-Partien der Nationalteams oder das ABA-League-Duell zwischen BC Vienna und Roter Stern Belgrad verwandeln Wien in eine Sportmetropole. Darüber hinaus wird die Austrian College Sports League ihre Season Opener und das große Finale austragen. Im Volleyball sind Länderspiele des Frauen-Nationalteams als Vorbereitung auf die EM-Endrunde geplant. Am 16. September gibt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in der "Sport Arena" bei freiem Eintritt Trainingstipps.

Auch Volleyball-Rekordmeister VB NÖ Sokol/Post wird in der neuen Sport Arena Wien seine Heimspiele austragen. © Gepa

Im Juni 2026 wird Wien mit den Nationalen Sommerspielen von Special Olympics Österreich ein starkes Zeichen für Inklusion setzen. "Mit dieser Arena zeigen wir, dass Wien Sport und Nachhaltigkeit als Einheit begreift und heben die Bedingungen für viele Wiener Sportlerinnen und Sportler auf ein neues Niveau“, so Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Leuchtturm der Sportstättenoffensive

Neben den sportlichen Dimensionen prägt vor allem das nachhaltige Konzept den neuen Standort. Als erste energieneutrale Sporthalle Österreichs erfüllt die Arena höchste Umweltstandards. Photovoltaik, Geothermie und Wärmerückgewinnung sorgen dafür, dass die Bälle im Einklang mit der Natur fliegen. 95 Prozent der Baurestmassen des Ferry-Dusika-Stadions wurden wiederverwertet - ein Signal für eine Stadt, die Sport und Klimaschutz zusammendenkt. "Die Investition von 133 Millionen Euro ist nicht nur ein infrastruktureller Meilenstein, sondern auch ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Impuls für Wien“, erklärte Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ).

Barbara Novak (SPÖ), Peter Hacker (SPÖ) und Selma Arapovic (Neos). © APA/HANS KLAUS TECHT

Auch gesellschaftlich zeigt die Arena Strahlkraft. Für Kinder, Jugendliche und Vereine öffnet sich ein Raum, in dem Sport und Bildung Hand in Hand gehen. "Die Eröffnung der Sport Arena Wien ist ein starkes Signal für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“, meinte NEOS-Klubobfrau Selma Arapović. Passend dazu setzen die Betreiber auf digitale Lösungen, Vielfalt und Chancengleichheit. "Mit der Sport Arena Wien schaffen wir eine moderne, digitale und sozial verantwortliche Infrastruktur“, erklärten Sonja Zahradník-Leonhartsberger und Christoph Joklik von der Geschäftsführung der Wien Holding Sport.

Ab Samstag gehört die Bühne den Sportlerinnen, Vereinen und Fans. Ob beim Handball, Basketball, Volleyball oder Yoga - in der Sport Arena Wien wird Sport gelebt, gefeiert und neu definiert.