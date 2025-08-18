Neuer Luxus-Outlet-Store stärkt Wiens Modeangebot

Ernst und Manuela Fischer beleben mit einem neuen, innovativen Store-Konzept die Wiener Innenstadt. In ihrem Stammgeschäft Goldschmiedgasse, nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt, präsentieren sie ab sofort rund 60 internationale Top-Brands – und das zu sensationellen Preisen.

Mitten in der Wiener Innenstadt lädt eine neue Adresse für stilbewusste Mode-Fans zum Entdecken ein. Ernst und Manuela Fischer haben ihren "Premium Luxury Outlet“-Store in der Goldschmiedgasse eröffnet. Nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt präsentieren sie ab sofort internationale Luxusmode in einem neuen Rahmen.

Designermode zu Top-Preisen

Der neue Store hat rund 60 internationale Top-Brands im Angebot. Darunter befinden sich Namen wie Alexander McQueen, Allude, Balenciaga, Balmain, Burberry, Dior Homme, Diesel, Dolce & Gabbana, Kenzo, Marc Jacobs, MCM, Off-White, Pepe Jeans, Saint Laurent, Self-Portrait und Tom Ford. "Unser Ziel ist es, erstklassige Ware zu absoluten Superpreisen anzubieten und damit auch neue Käuferschichten anzusprechen", so Ernst Fischer. Er unterstreicht außerdem den nachhaltigen Gedanken hinter dem Konzept. "Ein Outlet trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen optimal zu nutzen."

Eröffnung mit internationalem Vorbild

Die Entscheidung für den Standort in der Innenstadt sei bewusst gefallen. "Mitten im Herzen Wiens – und in direkter Nähe zum Stephansdom – erreichen wir sowohl Stammkunden als auch Touristen, die neben Souvenirs auch internationale Luxusmode suchen", erklärt Manuela Fischer. Als Vorbild nennt sie erfolgreiche City-Outlet-Konzepte wie in Mailand, die sich "längst als Hotspot der Fashion-Community etabliert haben".

Ein Konzept trifft den Nerv der Zeit

Bereits am ersten Tag stieß das neue Store-Konzept auf reges Interesse. Die Modefamilie Fischer setzt damit ein weiteres Kapitel ihrer traditionsreichen Firmengeschichte um. Diese begann 1967 mit der Gründung durch Helga und Ernst Joe Fischer. Heute betreibt die Familie drei Geschäfte in Wien sowie zwei Stores in Velden am Wörthersee. Für das kommende Frühjahr ist die Eröffnung eines weiteren Standorts mit Sportmarken geplant.