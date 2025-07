10 Jahre Erdäpfelpyramide: 5.500 Startpakete stehen bereit

Seit zehn Jahren schon bringt die Erdäpfelpyramide große Ernte auf kleiner Fläche.

Die Erdäpfelpyramide feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Im Kleinformat macht "So schmeckt Niederösterreich" erlebbar, was Bäuerinnen und Bauern das ganze Jahr über leisten, um die Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen.

"Mit dem Vorzeigeprojekt Erdäpfelpyramide soll das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln gestärkt werden – vor allem bei der jungen Generation. Denn Produkte aus der Region schmecken nicht nur besser, sondern überzeugen vor allem durch ihre hohe Qualität und Frische. Wer Nahrungsmittel aus der Region kauft, sorgt auch dafür, dass Arbeitsplätze gesichert sind und die Wertschöpfung im Land bleibt. Danke an alle, die dieses tolle Projekt umsetzen", erklärt Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

St. Pöltner Schule säte Erdäpfel

Die Bewusstseinsbildung setzt im Rahmen des Projekts bei den Konsumenten von morgen an. Das BRG/BORG am Schulring 16 in St. Pölten hat heuer an der Aktion teilgenommen und Erdäpfel gesät. Jetzt war es so weit, die ersten zu ernten. Gut 20 Schüler einer Klasse des Gymnasiums setzten das Projekt im Zuge des Biologieunterrichts um. Direktorin Martina Meysel hat mit der Ernte bereits etwas vor: "Wir werden damit eine gesunde Jause machen und den Kindern zur Verfügung stellen."

Zum 10-jährigen Jubiläum des Projekts gab es eine besondere Überraschung: In fünf der Startpakete befanden sich jeweils 50 Euro-Gutscheine für den "So schmeckt Niederösterreich"-Onlineshop. Jetzt durchklicken und einkaufen, Rabattcode "Sommer2025" eingeben und gratis Versand nutzen: shop.soschmecktnoe.at

Bei der Erdäpfelpyramide handelt es sich um ein gestapeltes Hochbeet. Im Frühjahr konnte das Startpaket für die Erdäpfelpyramide kostenlos bestellt werden: niederösterreichische Saaterdäpfel und eine Broschüre mit der Bauanleitung sowie viele Tipps zum richtigen Anbau, zur Pflege, zur Ernte und zur anschließenden Verarbeitung wurden gratis zugeschickt. Holz und Erde für den Bau der Pyramide mussten selbst besorgt werden. Seit 2015 wurden in ganz Niederösterreich hunderte Pyramiden von engagierten Hobbygärtnern aufgestellt.