Awareness-Teams sorgen für Sicherheit im Wiener Nachtleben

Drei Awareness-Teams starten von 9. Mai bis 20. September in ihre 5. Saison, indem sie Präsenz am Donaukanal, Stadtpark, Ring und bei der Wientalterrasse zeigen - um einzugreifen, wo es nötig ist.

Heute starten die Wiener Awareness-Teams in ihre fünfte Saison. Bis 20. September sind sie wieder an Wochenenden und in Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen im öffentlichen Raum unterwegs – dort, wo viele Menschen zusammenkommen, um den Sommer zu genießen: am Donaukanal, im Stadtpark, am Karlsplatz, rund um den Ring oder bei der Wientalterrasse.

© Stadt Wien

Drei mobile Vierer-Teams besuchen mit ihren Lastenrädern stark frequentierte Orte – gut sichtbar, gut ansprechbar und mit offenen Ohren für alle, die Unterstützung brauchen oder Konflikte wahrnehmen. Besonders für junge Frauen, Menschen aus der LGBTIQA+ Community oder Personen mit erhöhtem Diskriminierungsrisiko ist ihre Anwesenheit ein wichtiger Beitrag zu mehr subjektivem Sicherheitsgefühl.

© Stadt Wien

"Wien lebt vom Miteinander – auch nachts. Unsere Stadt steht für ein pulsierendes Nachtleben, in dem man leben und das Leben feiern kann. Öffentliche Plätze sollen für alle sicher und angenehm sein – egal ob jung, queer oder einfach nur unterwegs. Awareness-Teams sind da, wenn’s schwierig wird, und schaffen Vertrauen. Ihre Präsenz wirkt – und ist ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung", sagt Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz.

Innenstadt-Patrouillen

Die Awareness-Teams sind von 19 bis 4 Uhr an Wochenenden oder Nächten an folgenden Orten unterwegs:

Donaukanal (Urania bis Augartenbrücke)

Karlsplatz & Resselpark

Stadtpark

Rund um den Ring (u. a. Heldenplatz, Maria-Theresien-Platz, Schwedenplatz, Votivpark)

Wientalterrasse

Die Lastenräder mit beleuchteter Fahne machen die Teams gut erkennbar. Insgesamt wirken rund 30 Personen mit.

Telefonisch sind die Awareness-Teams erreichbar unter: 0800 99 91 92 (kostenfrei aus Österreich) und 0677 641 002 05 (auch via Signal, WhatsApp, Telegram). Beide Nummern sind freitags, samstags und vor Feiertagen von 19 bis 4 Uhr erreichbar.

Aufgaben und Haltung

Awareness-Teams vermitteln bei Konflikten, sprechen soziale Spannungen an, unterstützen bei Diskriminierungs- und Gewaltsituationen und stehen allen Menschen offen zur Seite. Sie stärken das Sicherheitsgefühl vulnerabler Gruppen und sorgen für mehr Orientierung und Zugehörigkeit im öffentlichen Raum. Auch bei kleineren Problemen – etwa einem leeren Handy-Akku – helfen sie unkompliziert weiter. 2025 bringen sie sich zudem verstärkt in das Demokratiejahr Wien ein: mit Fokus auf Respekt, Zuhören und ein solidarisches Miteinander, das niemanden ausschließt. Das Projekt wird vom Verein AwA* umgesetzt – einem Kollektiv für Awareness-Arbeit, Veranstaltungsbetreuung, Bildungsarbeit und Konzepte im öffentlichen Raum.

In der vergangenen Saison 2024 hatten die Awareness-Teams Kontakt mit rund 21.000 Personen – davon etwa 8.500 weiblich, 9.000 männlich und 3.500 divers. Der Großteil der angesprochenen Personen war zwischen 15 und 25 Jahre alt. Eine anonyme Fragebogen-Erhebung zeigte: Die Arbeit der Teams wird wertschätzend, positiv und unterstützend wahrgenommen – besonders von jenen, die sich häufig unsicher oder diskriminiert fühlen.

"Im letzten Jahr hat sich wieder gezeigt, dass die Awareness-Teams einen wesentlichen Beitrag für ein faires und vor allem sicheres Miteinander an öffentlichen Orten leisten. Natürlich wollen die Teams auch heuer wieder diese vermittelnde Rolle einnehmen", so Willi Hejda vom Verein AwA* – Kollektiv für Awareness Arbeit.