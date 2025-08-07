Alles zu oe24VIP
Radweg Landstraße
Verkehrs-Chaos

Böse Überraschung: Radweg endet direkt in Baustelle

07.08.25, 21:44
Radfahrer aufgepasst: In der Landstraße sorgt ein Baustellenstopp auf dem Radweg für Ärger. Lenker müssen urplötzlich mitten über den Autoverkehr ausweichen. 

Wer mit dem Fahrrad von der Landstraßer Hauptstraße in die Viehmarktgasse unterwegs ist, erlebt derzeit eine böse Überraschung: Der Radweg endet abrupt in einer Baustelle. Neue Bordsteinkanten und ein frisch gepflanzter Baum versperren den Weg. Die Folge: Radfahrer müssen auf die Fahrbahn ausweichen und sich den Platz mit Autos teilen – eine gefährliche Situation.

Hinter dem Chaos steckt der Ausbau der neuen Straßenbahnlinie 18. Die Bauarbeiten sind großflächig, der Bauzaun Teil der laufenden Infrastrukturmaßnahmen. Eine verlegte Ladezone für ein ansässiges Unternehmen sorgte dafür, dass der Gehsteig vorgezogen wurde und der Radweg verschwinden musste. Wann genau das Baustellenende bevorsteht, ist bislang offen.

Für Radfahrende gibt es zumindest einen Lichtstreif am Horizont: Im Zuge der Bauarbeiten soll auf der gegenüberliegenden Seite der Viehmarktgasse ein Zweirichtungsradweg entstehen. Die geplanten Parkplätze bleiben dabei großteils erhalten. Gebaut wird der neue Radweg aber erst, wenn die 18er-Bim fertig ist. Wann das sein wird, bleibt vorerst unklar. Bis dahin heißt es: Augen auf, wenn auf die Autofahrbahn ausgewichen werden muss.

