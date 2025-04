Caritas: 10.000 Anrufe beim Kältetelefon in Wien

In der aktuellen Saison gingen 9.920 Mal Anrufe beim Kältetelefon ein, zudem gab es 20.500 Besuche in den Wärmestuben.

"So viel Hilfe wie noch nie" ist im Rahmen der seit Anfang November laufenden Winternothilfe der Caritas der Erzdiözese Wien geleistet worden. Knapp 10.000 Anrufe beim Kältetelefon und 20.500 Besuche in den Wärmestuben wurden verzeichnet, berichtete Caritas-Direktor Klaus Schwertner am Montag. Mit Ende April gehen die Hilfsangebote wieder in den Sommermodus, nach dem Motto: "Der Winter ist vorbei. Unsere Hilfe geht weiter."

© Wir helfen ×

"Kein Mensch soll auf den Straßen Wiens erfrieren müssen", dieses Ziel sei wieder erreicht worden, gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen und der Stadt Wien, dem Fonds Soziales Wien, dank Tausender Spenderinnen und Spender und mit mehr als 1.300 Freiwilligen. Von November bis Ende April ist das Kältetelefon der Caritas in Wien unter 01/480 45 53 an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar. Über 9.920 Mal wurde bisher in der Hauptstadt die Nummer gewählt. Mehr als 400 akut obdachlose Menschen wurden in ein Notquartier vermittelt, hunderte Personen mit winterfesten Schlafsäcken, warmer Kleidung und Decken versorgt.

36.000 Mahlzeiten in der Gruft

In der Obdachloseneinrichtung "Gruft" in Mariahilf wurden seit Anfang November rund 36.000 Mahlzeiten ausgegeben und über 8.200 Mal ein warmes Bett geboten. Auch in den anderen Notquartieren der Caritas war die Auslastung hoch, rund 650 Menschen wurden versorgt. Mehr als 1.000 Freiwillige kümmerten sich um die Betreuung in den 42 Wärmestuben, die von Pfarren und Caritas bis Ende März offengehalten wurden. An 315 Tagen wurden die rund 20.500 Besuche gezählt. Genützt werden sie von Wohnungslosen sowie von Menschen, die zwar eine Wohnung, aber keine finanziellen Mittel haben, diese ausreichend zu heizen. In den drei Frauenwärmestuben wurden mehr als 600 Besuche verzeichnet.

Vom Canisibus, der seit über 30 Jahren jeden Abend unterwegs ist, wurden rund 39.000 warme Mahlzeiten ausgegeben. Das freiwillige medizinische Personal vom Louisebus, der Personen ohne Krankenversicherung versorgt, führte 2.245 Behandlungen durch und half damit 933 Menschen.