Caritas eröffnete erstes stationäres Hospiz in Wien

Die Station in der Pflegeeinrichtung in Liesing bietet Platz für 16 Personen.

Die Caritas hat am Mittwoch ihr erstes stationäres Hospiz in Wien eröffnet. Das in einer Pflegeeinrichtung in Liesing untergebrachte Zentrum ergänzt das mobile Angebot der Organisation. Es bietet Platz für 16 Personen. Wie Caritasdirektor Klaus Schwertner hervorhob, besteht in dem Bereich hoher Bedarf. Gesetzliche Änderungen würden jedoch dazu beitragen, dass der Ausbau voranschreite. Wünsche an die Politik hat er aber weiterhin - etwa in Sachen Rechtsanspruch.

© David Bohmann ×

Ein stationäres Caritas-Hospiz habe bisher gefehlt, betonte er. Nötig sei es jedenfalls: "Der Bedarf ist groß." Das Angebot im stationären Bereich decke diesen noch nicht. Deutlich umfangreicher sind bereits die Hilfestellungen im mobilen Segment. In Wien seien etwa fünf Hospizteams und vier Palliativteams unterwegs, erzählte der Caritasdirektor.

Größtes stationäres Hospiz Wiens

In Betrieb ist die nunmehr offiziell eröffnete Station, die gemeinsam mit der Organisation "Casa Leben" betrieben wird, bereits seit einigen Monaten. Bisher sind dort schon 25 Menschen bis zum Lebensende begleitet worden. Laut Schwertner lag das Alter der Betroffenen zwischen 42 und 97 Jahren. Im Durchschnitt halten sich Patienten rund fünf Wochen dort auf. Mit 16 Plätzen ist es laut Caritas das größte stationäre Hospiz Wiens.

© David Bohmann ×

Lob gab es für das 2022 verabschiedete Hospiz- und Palliativfondsgesetz. Dieses habe einen "Turbo gezündet", freute sich Schwertner. Es sei die Finanzierung derartiger Zentren durch Bund, Länder und Trägerorganisationen geregelt worden. Seither nehme der Ausbau Fahrt an.

Caritas wünscht Rechtsanspruch auf Betreuung

Er habe jedoch noch weitere Anliegen, hob er hervor. Schwertner sprach sich etwa für einen Rechtsanspruch auf palliative Versorgung aus. Es dürfe nicht von der Postleitzahl abhängen, ob man am Lebensende entsprechend betreut werde.

In Wien stehen laut der Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien, Susanne Winkler, insgesamt drei Tages- und fünf stationäre Hospize zur Verfügung. Erstere würden sich bereits im Vollausbau befinden. Bei den stationären Angeboten fehlen hingegen noch Plätze, wie sie betonte.

Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies auf entsprechende Pläne im aktuellen Regierungsübereinkommen. "Der Ausbau muss weitergehen", bekräftigte sie. Wie viele Plätze fehlen würden, werde derzeit evaluiert. Auch der in Wien für den Bereich zuständige Ressortchef Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich über das zwischen Bund und Ländern ausverhandelte Paket zufrieden. Die Verbesserungen durch das Gesetz seien deutlich spürbar, befand er.