Donau-Kreuzfahrtschiff kracht gegen die Ostbahnbrücke

Ein Donau-Kreuzfahrtschiff hat Montagnachmittag ein Baugerüst an der Ostbahnbrücke in Wien gerammt.

Die Polizei bestätigt dies gegenüber Medien - allerdings dürfte das Schiff nicht mit der Brücke selbst kollidiert sein. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten, auch die Brücke dürfte nicht ernstlich beschädigt worden sein. "Unser Einsatz ist beendet", hieß es gegenüber APA.

Keine Schäden an der Brücke

Wie eine Sprecherin der ÖBB der APA sagte, wurde der Zugverkehr kurz für die Überprüfung der Bahn-Brücke gesperrt. Da aber keine Schäden festgestellt wurden, wurde der Verkehr umgehend wieder freigegeben.

Bei dem Schiff soll es sich laut Medienberichten um ein Donau-Passagierschiff des Schweizer Unternehmens Viva Cruises handeln. Bis zu 190 Passagiere finden an Bord Platz.