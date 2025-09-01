Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
ostbahnbrücke
© Wikipedia

Keine Verletzten

Donau-Kreuzfahrtschiff kracht gegen die Ostbahnbrücke

01.09.25, 15:36 | Aktualisiert: 01.09.25, 17:03
Teilen

Ein Donau-Kreuzfahrtschiff hat Montagnachmittag ein Baugerüst an der Ostbahnbrücke in Wien gerammt. 

Die Polizei bestätigt dies gegenüber Medien - allerdings dürfte das Schiff nicht mit der Brücke selbst kollidiert sein. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten, auch die Brücke dürfte nicht ernstlich beschädigt worden sein. "Unser Einsatz ist beendet", hieß es gegenüber APA.

Keine Schäden an der Brücke

Wie eine Sprecherin der ÖBB der APA sagte, wurde der Zugverkehr kurz für die Überprüfung der Bahn-Brücke gesperrt. Da aber keine Schäden festgestellt wurden, wurde der Verkehr umgehend wieder freigegeben. 

Bei dem Schiff soll es sich laut Medienberichten um ein Donau-Passagierschiff des Schweizer Unternehmens Viva Cruises handeln. Bis zu 190 Passagiere finden an Bord Platz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden