AfD-Weidel legt sich mit ZDF-Publikum an

Am 23. Februar wird in Deutschland einer Bundestag gewählt.

In rund einer Woche wird in Deutschland gewählt. Dementsprechend kämpfen die Parteien auf den letzten Metern Wahlkampf noch um Stimmen von unentschlossenen Wählerinnen und Wählern. Am Donnerstagabend stellten sich die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) in der ZDF-Sendung "Klartext" den Fragen der Bürger.

AfD-Chefin Alice Weidel sorgte dabei für Aufsehen. Der Chef einer Altenpflegerin - er saß im Publikum - kritisierte Weidel scharf: "Frau Weidel, mir reichen Ihre Antworten nicht". Daraufhin antwortete Weidel: "Da müssen Sie einfach unser Programm lesen". Der Zuseher konterte und meinte, im er habe das Wahlprogramm gelesen. Im Bereich Pflege sei die AfD einfach ein Totalausfall. Das ließ Weidel nicht auf sich sitzen: „Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zugehört haben, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben“.

Die AfD-Chefin unterstellte dem Publikumsgast zudem, er habe seine Antworten auswendig gelernt.