Grünes Gold: Kleingartenpreise in Wien beinahe verdoppelt

Weil die Wiener Kleingärten boomen, wird das grüne Gold, wie es im Volksmund heißt, immer teurer.

Schrebergärten in Wien sind längst kein reines Hobby mehr für Ruhesuchende und Pensionisten. Vielmehr sind sie heute zu echten Wertanlagen geworden. Eine aktuelle Analyse des Grundbuchdaten-Dienstes ImmoUnited zeigt: Die Preise für Kleingärten mit bis zu 1.000 Quadratmetern Fläche sind in den letzten Jahren um satte 80 Prozent gestiegen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis kletterte somit von 475 auf 853 Euro. Fun Fact: Pro Jahr wechseln lediglich 165 Parzellen den Besitzer.

Was die Gärten so besonders macht: Sie werden kaum öffentlich verkauft. Meist werden sie nur innerhalb der Familie weitergegeben. Kein Wunder also, dass Immobilienexperten längst vom "grünen Gold" sprechen. Wer dennoch eine Parzelle ergattert, kann sich äußerst glücklich schätzen – und investiert gleichzeitig clever in seine Zukunft.

Gerade in Zeiten steigender Wohnungspreise und der Suche nach Ruheoasen im Grünen zieht es viele Wiener in die Laube. Ob Gemüsebeet oder Griller: Der eigene Garten ist mehr als ein Freizeitprojekt – er ist ein kleines Stück Luxus unter freiem Himmel.